Kiskon Neste tuntuu olevan työpaikka, jossa yrittäjät viihtyvät pidempään.

Liikennemyymälän nykyiset yrittäjät Jarmo Vainio ja Tarja Nevalainen pääsevät viettämään joulukuussa 15-vuotissyntymäpäiviään yrittäjinä.

Heillä on silti vielä pitkä matka edeltäjiinsä: Männistön perhe piti huoltamoa peräti 29 vuotta.

– Kun tykkää maaseudusta, tämä on mukava paikka, Tarja Nevalainen sanoo.

– Kiskolaiset ovat kohdelleet meitä hyvin, Jarmo Vainio kiittää.

Vainio ja Nevalainen olivat olleet huoltamoilla töissä jo ennen Kiskoa. Omaa paikkaa alettiin katsoa 2000-luvun alkuvuosina. Aluksi haarukassa oli Suomusjärven Teboil, mutta lopulta pariskunta päätyi Toijaan.

Taajama näytti vuonna 2006 erilaiselta kuin nyt: oli kaksi kauppaa, pankki, ravintola ja hammaslääkärikin.

Kuntaliitoksen ja Nokian loppumisen jälkeen kylä alkoi hiipua. K-kauppa loppui yrittäjien jäätyä eläkkeelle. Pankki lopetti ja pian ravintolakin. Myöhemmin sen tilalle tuli Kisko-ravintola.

Tankkaus- ja lounaspaikkana toiminut Neste alkoi laajentaa omia palveluitaan.

Vanhan pesuhallin ja rasvamontun tilalle rakennettiin aiempaa suurempi kabinetti ja terassi. Kabinettiin löysivät yhdistykset, jotka tarvitsevat kokouspaikkaa.

Liikenneasema hankki myös A-oikeudet, kun paikallinen pankki halusi järjestää juhlavammat kekkerit.

Polttoaineen myynti kasvoi ensimmäiset kymmenen vuotta, ja enimmillään Kiskossa myytiin hyvän matkaa toista miljoonaa litraa polttoaineita vuodessa. Nyt Jarmo Vainio laskee myynniksi vajaan miljoona litraa vuodessa.

– Polttoainekauppa ei tuota juuri mitään, mutta se on välttämätön palvelu, josta pidetään kiinni, hän sanoo.

Entisaikaan huoltamoilla myytiin autotarvikkeita. 2020-luvulla jäätelöä ja limsaa menee kaupaksi enemmän kuin öljyä ja pyyhkimensulkia.

Neste on Kiskossa tärkeä lounaspaikka. Syöjiä käy arkisin 30–60. Säännöllisiä asiakkaita ovat paikalliset yrittäjät ja työmiehet.

Muutama vuosi sitten Nesteellä alettiin tehdä lounaita myös lähialueen vanhuksille. Ruoka-annoksia lähtee ulos noin sata viikossa.

– Yleensä asiakkaat ovat vanhuksia, joille lapset ovat halunneet hoitaa ruuan. Viemme aterioita myös Kisko-kotiin, Jarmo Vainio kertoo.

Kun K-kauppa lopetti, Hirsjärven ja Kirkkojärven kalastuslupien myynti siirtyi Nesteelle. Myynnissä on ollut myös paikallisen Suvirockin lippuja sekä Kiskon Kiskojien pipoja ja kaulahuiveja.

– Pienen kylän meininkiä on, että autetaan vähän puolin ja toisin, Jarmo Vainio sanoo.

Huoltamolla toimii Schenkerin pakettipiste. Alkon tilauspalvelusta on juuri luovuttu, koska byrokratia alkoi käydä liialliseksi tuottoon nähden.

Pienessä yrityksessä on kokeiltu monenlaista. Kabinetissa on pidetty karaokea ja bändejäkin, mutta iltaohjelmasta on luovuttu.

– Korona on tehnyt vähän kiusaa ja rajoittanut toimintaa, mutta toisaalta, on mukava päästä nukkumaan illalla ajoissa, Jarmo Vainio huomauttaa.

Nesteellä on ollut yrittäjäpariskunnan lisäksi parhaimmillaan viisi ulkopuolista työntekijää. Nyt vieraita on kolme, ja yksi heistä on kesätöissä. Kaksi vakityöntekijää on hoitovapaalla.

Yrittäjille paikan pito on elämäntapa. Jarmo Vainio sanoo heräävänsä viideltä ja tulevansa töihin kuudeksi. Tarja Nevalainen on yleensä aloittanut jo aikaisemmin keittiössä.

Valtaosa pullista ja sämpylöistä leivotaan itse, ja vitriinissä pitää olla syötävää, kun ovet avataan arkisin seitsemältä.

Vainio ja Nevalainen pyrkivät pitämään yhden vapaapäivän viikossa. Juhannuksena he pitivät koronan takia kaksi vapaapäivää.

– Kun palataan koronan jälkeen normaaliin, pidetään taas lomia, Tarja Nevalainen lupaa.

Lomalla kaksikko lähtee yleensä johonkin kauemmas. He ovat käyneet katsomassa ennen koronaa formulakisoja kerran vuodessa Malesiassa ja Shanghaissa asti.

– Joulupäivänä ollaan pidetty paikka kiinni, ja lähdetty edellisenä päivänä suoraan töistä aattoillaksi laivalle. On hienoa päästä välillä valmiiseen pöytään!

Pienet huoltoasemat ovat Jarmo Vainion mukaan häviävä laji, eikä niitä perusteta ainakaan uusia. Liikennemyymälän pitäjän pitää keksiä koko ajan uutta, sillä pelkällä bensan myynnillä ei elä.

Tällä hetkellä huoltamolla ei ole suuria suunnitelmia. Jarmo Vainio sanoo kuitenkin huomanneensa, että Kiskossa on jo pari sähköautoa. Hän sanoo, että jossain vaiheessa sähköautoille on mietittävä latauspistettä.

– Se tarkoittaa isompaa sähköremonttia. Latauspisteen pitää olla pikalatauksella, koska kukaan ei halua odottaa tunteja auton latausta.

Kisko on talvisin hiljainen, mutta kesällä järvien rannat täyttyvät mökkiläisistä. Jarmo Vainion mukaan Nesteen myynti on suurempaa heinäkuussa kuin tammi–helmikuussa yhteensä.

Nesteellä poikkeaa kesäisin myös paljon julkkiksia, mutta mehukkaita juoruja yrittäjiltä on turha udella.

Kiskossa ihmiset saavat olla rauhassa – ja se koskee myös julkkiksia.