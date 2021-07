Poliisi epäilee, että keskisuomalainen mies on käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen jopa 200:aa lasta sosiaalisessa mediassa – nuorin tunnistettu uhri 8-vuotias

Sisä-Suomen poliisi epäilee nuorta keskisuomalaista miestä yhteensä yli viidestäkymmenestä sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Poliisi on tunnistanut tähän mennessä 53 uhria, mutta epäilee, että uhreja saattaa olla jopa 200. Nuorin tunnistettu uhri on kahdeksanvuotias.

Poliisi epäilee, että mies on esiintynyt sosiaalisessa mediassa alakouluikäisenä lapsena ja saanut lapset lähettämään itsestään videoita, joissa he esiintyvät seksuaalisesti tai tekevät itselleen seksuaalisia tekoja. Kotietsinnässä miehen laitteilta löytyi yhteensä noin 2 000 videota lapsista.

Epäilty on ollut vangittuna huhtikuusta asti. Tänään poliisi vaatii häntä vangittavaksi lisäksi 25 törkeästä ja 26 perusmuotoisesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä yli sadasta laittomaan kuvamateriaaliin liittyvästä rikoksesta.

Vain yksi rikosilmoitus

Tutkinnanjohtaja Saara Asmundela pitää huolestuttavana, että laajasta rikosepäilystä tuli poliisille ainoastaan yksi rikosilmoitus. Vanhempi oli löytänyt yhdeksänvuotiaan lapsensa puhelimesta keskustelun, jossa lapsi puhui ystävilleen epäillystä. Kysyttäessä lapsi kertoi vanhemmalle, että epäilty oli pyytänyt häneltä kuvaa, jossa hän on ilman paitaa.

Poliisi muistuttaa, että netissä ihmiset voivat esiintyä minä tahansa ja että kaikilla siellä ei ole hyvät aikeet. Asmundela sanoo tiedotteessa, että lapsi saattaa kokea tapahtumista syyllisyyttä ja häpeää eikä välttämättä tunnista joutuneensa rikoksen uhriksi.

– Siksi lapselta on hyvä päivittäin kysyä reaalimaailman kuulumisten lisäksi myös somen kuulumiset: mitä lapsi on siellä tehnyt, mitä sovelluksia käyttänyt sekä kenen kanssa ja mistä jutellut, Asmundela sanoo tiedotteessa.

STT

