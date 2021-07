Power Cup alkaa torstaina – järjestäjä vetoaa tapahtuman turvallisuussuunnitelmiin

Salossa järjestetään torstaina alkava ja viikonlopun yli kestävä Power Cup -lentopalloturnaus. Turnauksen johtaja Anna Komu kokee, että tapahtuma on pahentuneesta koronatilanteesta huolimatta turvallinen, vaikka moni ympäri Suomen tulevista osallistujista on nuoria eli rokottamattomia. Komu painottaa, että tapahtuma on järjestetty erityisjärjestelyin.

– Teemme parhaamme, että tapahtuma olisi kaikille turvallinen ja ettei tartuntoja tulisi tätä kautta. Olemme varautuneet viranomaisten kanssa koronatilanteeseen niin hyvin kuin olemme pystyneet.

Komu kertoo, että tapahtumassa on varauduttu moneen. Joukkuemäärä on rajattu puoleen, jolloin osallistujia on yli puolet vähemmän. Komu arvioi, että koko tapahtumaan osallistuu korkeintaan runsaat 3 000 ihmistä, joista hieman yli 2 000 on pelaajia, valmentajia ja huoltajia.

Komu vetoaa turvallisuudessa turnauksen laajaan alueeseen ja turvavälien pitämiseen. Hän myös korostaa käsihygienian ja kasvomaskien tärkeyttä tapahtumassa. Myös mahdollisiin sairastumistapauksiin on Komun mukaan varauduttu.

– Meillä on hyvät eristystoimenpiteet, mikäli jollekin tulee oireita. Meillä on hyvät suunnitelmat, jotka on tehty yhdessä terveysviranomaisten kanssa, hän painottaa.