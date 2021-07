PP-auto lopetti Opelin myynnin – Syynä merkkikirjon kaventaminen

Salon PP-autossa ei enää myydä Opelia. Sopimus maahantuojan kanssa päättyi kesäkuun lopussa.

– Päätimme luopua sopimuksesta jo viime kesänä, ja irtisanomisaika oli vuoden mittainen, toteaa PP-auton toimitusjohtaja Petteri Heiskanen.

Sopimus kattoi myös Lohjan myymälän. Samalla molemmissa liikkeissä loppuivat viralliset Opel-merkin huoltopalvelut.

Heiskasen mukaan päätöksessä oli kyse liiketoiminnan tehostamisesta.

– Automallistot laajenevat, ja sitä kautta identifikaatiovaatimukset kasvavat. Liikkeissä panostetaan merkkikohtaisesti aiempaa enemmän.

Niinpä Salon PP-autossa satsataan jatkossa kolmeen jäljelle jäävään merkkiin: Fordiin, Peugeotiin ja Hyundaihin. Lisäksi vaihtoautojen tarjontaa on laajennettu.

Vuonna 2018 Salon PP-auto lopetti Nissanin myynnin. Silloin päätöksen takana oli Salon ja Lohjan liikkeiden merkkikirjon yhtenäistäminen.

Samalla Salon PP-autossa aloitettiin Hyundain myyminen, jota oli myyty Lohjalla jo muutaman vuoden ajan.

– Käytännössä vaihdoimme Nissanin Hyundaihin, sanoo Heiskanen.

Tällä kertaa kummankaan valikoimaan ei ole tulossa uutta automerkkiä.

– Koemme, että jäljelle jäävissä merkeissä on paljon potentiaalia. Viimeisen vuoden aikana olemme esimerkiksi tuplanneet Hyundain myynnin Salossa.

Traficomin tilastotietokannasta selviää, että Salossa oli kesäkuun lopussa liikennekäytössä 1 674 Opel-merkkistä henkilöautoa ja 619 Hyundai-merkkistä.

Opelia on myyty Salon PP-autossa 1980-luvulta saakka. Sille, miksi juuri Opel poistui valikoimasta, ei Heiskasen mukaan ole mitään erityistä syytä.

– Merkkiportfolion kaventaminen on osa uutta strategiaamme. Vähemmän on enemmän, hän toteaa.

Heiskanen kertoo, että ennusteiden mukaan merkin poistaminen valikoimasta ei tule vaikuttamaan haitallisesti PP-auton liikevaihtoon.