Sähköautojen latauspisteet lisääntyvät, mutta mitä lataus jatkossa maksaa? Tähän S-ryhmällä ja Nesteellä ei ole vielä vastausta

Paine riittävän sähköautojen latausverkoston rakentamiseksi kasvoi heinäkuun puolivälissä, kun EU-komissio julkisti laajan paketin ehdotuksia ilmastotoimiksi. Suomessa ainakin S-ryhmällä on jo vuosien päähän ylettyvät suunnitelmat siitä, kuinka latausverkostoa laajennetaan. Sitä, kuinka paljon sähköauton lataus kuluttajalle jatkossa maksaa, ei vielä S-ryhmän tai Nesteen suunnalta kerrota.

– Hinnoittelusta emme ole vielä julkistaneet mitään tietoa. Pyrimme markkinahintaan ja katsomme syksyllä asiaa tarkemmin, kertoo kehitysjohtaja Tiina Viksten ABC-ketjusta STT:lle.

Hänen mukaansa hinnoittelu riippuu osittain siitä, millaisia ominaisuuksia latauspisteillä otetaan käyttöön.

Myöskään Nesteeltä ei oteta hintoihin vielä kantaa.

Sähköautoilija ei pääse takaisin tien päälle hetkessä

Sähköautoilijat-kuluttajajärjestön puheenjohtaja Kirsi Immonen näkee, että sähköautoilija on yrityksille hyvä asiakas. Hän uskoo tämän tulevaisuudessa vaikuttavan myös sähköauton latauksen hintaan.

– Sellaista laturia ei ole olemassa, että alle kymmenessä minuutissa pääsisi uudestaan tien päälle. Tämä toki riippuu täysin myös lataustarpeesta. Polttoaineasiakas tankkaa autoa kaksi minuuttia ja voi sitten lähteä pois. Sähköautoilija todennäköisemmin menee sisälle ja syö esimerkiksi lounaan samalla.

Immonen uskoo, että yritykset saattavat ottaa tämän jatkossa myös hinnoittelussa huomioon. Nykyisin, jos auton lataa kotona, on hinta Immosen mukaan alle kaksi euroa sataa kilometriä kohden. Muualla ladattaessa hinta on operaattorista riippuen noin 4-8 euroa sataa kilometriä kohden.

Komissio haluaa latauspisteitä läpi EU:n

Osana ilmastopakettia EU-komissio ehdotti muun muassa, että EU:ssa myytävien autojen tulisi olla vuonna 2035 täysin päästöttömiä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, ettei enää tuolloin myytäisi uusia polttomoottoriautoja.

Polttomoottoriautolla ajamista ei kuitenkaan olla kieltämässä, ja käytettyjä polttomoottoriautoja saisi edelleen myydä.

Komissio ehdotti myös päästökaupan ulottamista tietyiltä osin tieliikenteeseen. Maantieliikenteen päästökauppa alkaisi Euroopan komission esityksen mukaan 2020-luvun puolivälissä. Käytännössä lisämaksuja päästöistä tulisi polttoaineenjakelijoille, joten vaikutukset saattavat näkyä polttoaineen hinnassa.

Lisäksi komissio korosti latausinfrastruktuurin laajentamisen tärkeyttä. Komissio haluaisi, että sähkö- ja vetyautoille olisi lataus- ja tankkausmahdollisuuksia läpi EU-alueen.

”Tarkoituksena mahdollistaa pidemmät matkat”

S-ryhmällä on tällä hetkellä toistasataa toimipaikkaa, joissa on yhteistyökumppanin latauspisteet, kehitysjohtaja Viksten kertoo. Näistä toimipisteistä 50 on ABC-huoltoasemia ja loput marketteja ja hotelleja.

S-ryhmän tavoitteena on vuoden 2024 loppuun mennessä rakentaa valtakunnallinen ABC-latausverkosto sähköautoille.

– Tavoitteena on, että vuoden 2024 loppuun mennessä meillä olisi noin tuhat S-ryhmän market-, liikenneasema- ja hotellitoimipaikkaa, joissa on latauspiste, Viksten sanoo.

Peruskonsepti ABC-asemilla olisi se, että jokaisessa latausasemalla olisi neljälle autolle teholatauspaikka ja neljälle autolle peruslatauspaikka.

– Tarkoitus on mahdollistaa se, että sähköautoilla voi tehdä pidempiä matkoja, Viksten lisää.

Nesteellä on puolestaan tällä hetkellä yksi oma pilotointivaiheessa oleva latauspiste, yrityksen Marketing & Services -liiketoimintayksiköstä kerrotaan STT:lle sähköpostitse. Kyseessä on logistiikka-alan yrityksille suunnattu sähkölatauspalvelu, ja pilottipiste toimii palvelua tilaavan yrityksen tiloissa.

Julkisia latauspisteitä löytyy nykyisellään yli 20 Neste-asemalta. Yhtiö keskittyy nyt logistiikka-alan yrityksille suunnattuun sähkölatauspalveluun.

– Henkilöautoilijoiden latausratkaisujen osalta emme ole vielä tehneet päätöksiä, yhtiöstä kerrotaan.

Sähköautoilijat-kuluttajajärjestön tietojen mukaan Suomessa oli viime kuun lopussa hieman vajaa 1 400 julkista latauspaikkaa, joista reilu 470 oli Uudellamaalla.

Sähköautojen määrä tuplaantui vuodessa

Sähköautojen määrä Suomessa tuplaantui viime vuonna, kertoi Tilastokeskus helmikuussa. Manner-Suomen rekisterissä oli vuoden 2020 lopussa 9 959 sähköautoa, kun vuotta aiemmin niitä oli 4 830. Myös ladattavien hybridien määrä lähes kaksinkertaistui viime vuonna edelliseen verrattuna.

Yhteensä sähköautojen ja ladattavien hybridien osuus autokannasta oli viime vuonna 1,6 prosenttia. Osuus ylitti ensi kertaa prosentin rajan.

https://www.neste.fi/tiedotteet-ja-uutiset/liikenne/neste-pilotoi-ensimmaista-omaa-sahkolatauspalvelua-yhdessa-niemi-palveluiden-kanssa-tavoitteena-tuoda-palvelu-suomen-markkinoille-vuoden-2021-aikana

https://www.stat.fi/til/mkan/2020/mkan_2020_2021-02-26_tie_001_fi.html

Minna Pulli

STT

Kuvat: