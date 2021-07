Saksan vihreiden liittokansleriehdokas penää parempaa reagointia luonnonkatastrofeihin – tulvien uhriluku kasvaa

Saksan vihreiden liittokansleriehdokas Annalena Baerbock sanoo, että maan olisi varauduttava paremmin tulevia luonnonkatastrofeja varten. Saksan tulvatuhoalueilla vieraillut Baerbock sanoi Spiegel-lehdelle, että Saksa tarvitsee keskusjohtoisemman organisaation luonnononnettomuuksiin vastaamiseen.

– Hätätilanteet, kuten nämä tulvat tai metsäpalot, iskevät usein monessa paikassa yhtä aikaa. Avusta on hyötyä vain, jos kaikki toimivat yhdessä. Tarvitaan taho, joka kerää yhteen kaikki voimat ja kerää helikoptereita tai erikoistarvikkeita joka puolelta Saksaa ja naapurimaista niin nopeasti kuin mahdollista, Baerbock sanoi.

– Tilanne on edelleen erittäin dramaattinen. Ihmiset ovat menettäneet kaiken, ja jotkut ovat yhä kateissa.

Vihreiden Baerbockia on pidetty mielipidetiedustelujen perusteella kristillisdemokraattien (CDU) ehdokkaan Armin Laschetin ykköshaastajana seuraavaksi liittokansleriksi, kun nykyisen liittokanslerin Angela Merkelin seuraajaa ratkotaan syyskuun liittopäivävaaleissa.

Laschet, joka on myös Nordrhein-Westfalenin pääministeri, sanoi tulvien jälkeisen jälleenrakennuksen osavaltiossaan kestävän pitkään.

– Jälleenrakennus vie kuukausia, jopa vuosia, Laschet sanoi Frankfurter Allgemeine -lehden mukaan.

Hän lupasi pikaista apua tulvan uhreille osavaltiossaan. Laschet myös sanoi, että vastaavien katastrofien estämiseksi tulevaisuudessa on tehtävä kaikki tarvittava. Hän mainitsi esimerkiksi patojen ja tekoaltaiden rakentamisen osaan jokialueista. Laschet korosti myös ilmastonmuutoksen merkitystä tällaisissa katastrofeissa.

– Meidän täytyy taistella sitä vastaan nopeammin ja tasaisemmin täällä ja ympäri maailman.

Myös Baijerin pääministeri Markus Söder sanoi maanantaina, että Saksan tarvitsee järeämpiä ilmastotoimia. Söder kutsui tuhoisiin tulviin johtaneita myrskyjä herätykseksi saksalaisille.

Rajujen tulvien uskotaan nostavan ilmastonmuutoksen entistä keskeisemmäksi teemaksi syyskuun vaaleissa.

Keski-Euroopassa jo yli 190 kuollutta

Saksan tulvissa on kuollut maanantaihin mennessä ainakin yli 160 ihmistä, mikä on suurin määrä maan modernissa historiassa. Kuolonuhreista yli 110 on tullut Rheinland-Pfalzin osavaltiossa.

Naapurimaa Belgiassa kuolonuhreja on tähän mennessä vahvistettu yli 30.

Tulvissa pahoin kärsineessä Altenahrin kylässä Rheinland-Pfalzissa tarvitaan ulkopuolisia vesitoimituksia vielä pitkään, arvioi Altenahrin pormestari Cornelia Weigand.

– Infrastruktuuri näyttää tuhoutuneen paikoin niin pahasti, että juomavettä ei tule viikkoihin tai jopa kuukausiin, Weigand kertoi Bild-lehdelle.

Hänen mukaansa on vaikea sanoa, milloin elämä kylässä palaa normaaliksi.

– Monet rakennukset, jotka ovat 50, 100 tai 150 vuotta vanhoja, joudutaan purkamaan.

