Salo on käynnistänyt historiallisen suuren rekrytoinnin, jonka tarkoituksena on palkata kaupunkiin kaikkiaan 57 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Haussa on 34 lähihoitajaa, 17 sairaanhoitajaa, neljä terveydenhoitajaa, neljä fysioterapeuttia, yksi hammashoitaja ja yksi suuhygienisti. Neljä fysioterapeutin tehtävää on jo täytetty sisäisesti.

Uusista työntekijöistä on tarkoitus koota sijaispooli, eli he toimivat vakinaisina sijaisina eri palvelualueilla ja yksiköissä.

Vastaavanlainen sijaispooli toimii jo Salon kotihoidossa, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Rekrytointikampanjan taustalla on koko Suomea vaivaava pula sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä.

Salon soten vuotuinen sijaistarve on noin 260 henkilötyövuotta. Sijaisten saaminen on vaikeutunut jatkuvasti, ja toistuvat hakukierrokset haastatteluineen ja valintoineen vievät paljon aikaa esimiehiltä.

Salon vt. sosiaali- ja terveysjohtajan Anneli Pahtan mukaan vakinaisten sijaisten palkkaaminen antaa työntekijöille varmuutta suunnitella omaa elämäänsä. Samalla kaupungin esimiesten työaikaa voidaan vapauttaa varsinaiseen hoiva- ja hoitotyöhön ja esimiestyöhön.

– Me ajattelemme itse, että tämä on aika vahva signaali. Haluamme vahvistaa soten ammattilaisten joukkoa. Kaikki ihmiset eivät halua pysyviä työsuhteita, mutta uskon, että alalla on paljon sijaisuuksia tekeviä ihmisiä, jotka haluaisivat vakinaistua. Jos kampanja onnistuu, sillä tulee olemaan iso vaikutus henkilöstössämme, Pahta sanoo.

Rekrytointi ei kasvata kaupungin henkilöstökustannuksia, vaan sijaisten palkkaamiseen varattuja määrärahoja siirtyy vakinaisen henkilöstön palkkarahoihin.

Vastaavanlaisia hankkeita on vireillä muuallakin. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti kesäkuussa, että se alkaa vakinaistaa määräaikaisia hoitajia ja rekrytoida uusia työvoimapulan takia. Sairaanhoitopiirin mukaan koronaepidemia on vaikeuttanut rekrytointeja entisestään.

Salossa sijaispoolin perustamisen hyväksyi kaupunginvaltuusto kesäkuussa.

Salon nyt käynnistämä rekrytointikampanja päättyy 3. elokuuta. Jatkoa harkitaan, kun selviää, paljonko hakemuksia on tullut.

– Kyllähän me olemme henkisesti ja taloudellisesti varautuneet uusiin hakukierroksiin. Jatketaan tarpeen mukaan, mikä on tilanne. Olisimme superyllättyneitä, jos saisimme kaikki työntekijät heti, Anneli Pahta myöntää.

Kampanjassa käytetään muun muassa kohdennettua digitaalista markkinointia. Hoitoala on vahvasti naisvaltaista, ja siksi mainontaa kohdennetaan muun muassa naistenlehtien ja iltapäivälehtien sähköisiin kanaviin.

Työpaikkojen lisäksi markkinoinnissa tuodaan esille Salon asumismahdollisuuksia ja muita alueen avoimia työpaikkoja.

Ajatuksena on, että esimerkiksi Valmet Automotiven akkutehtaan ja kaupungin työpaikat voisivat houkutella Saloon kokonaisia perheitä.

– Täällä olisi mahdollisuus työllistyä molemmilla puolisoilla. Asuminen monipaikkaistuu, ja ihmiset hakeutuvat uusille asuinalueille. Tässä voisi olla mahdollisuus saada myös uusia asukkaita Saloon, Anneli Pahta sanoo.