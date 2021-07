Salo Solar etsii taloyhtiöitä sähköntuottajiksi – haussa Salon ensimmäinen rivi- ja kerrostalo, joka jakaisi aurinkoenergiaa kaikille asukkailleen

Salolainen Salo Solar Oy etsii rivi- ja kerrostaloja mukaan pilottiin, jossa asuntoyhtiö tuottaisi aurinkosähköä jaettavaksi kaikille asukkaille.

– Taloyhtiössä olisi yksi iso aurinkosähköjärjestelmä, josta jokainen saisi hyödyn. Salossa on paljon rivitaloja ja kerrostaloja, joissa on hyvä kattokulma suoraan etelään, Salo Solarin hallituksen puheenjohtaja Esa Areva sanoo.

Asunto-osakeyhtiö saisi aurinkovoimalan Arevan mukaan tuntuvalla alennuksella, jos talo vain on valmis toimimaan esittelykohteena. Perimmäinen tarkoitus on osoittaa, paljonko aurinkovoima pienentäisi asuntoyhtiöiden ja sen osakkaiden sähkölaskua.

– Espoossa olisi paljon kohteita, mutta me haluaisimme löytää pilottikohteet mieluummin Salosta, Areva korostaa.

Pilotista kiinnostuvien asunto-osakeyhtiöiden on päätettävä mahdollisesta osallistumisesta syksyn aikana.

Salossa on yli seitsemänsataa aurinkosähkön tuottajaa. Salossa ja Espoossa on selvästi eniten aurinkovoimaloita sähköverkkoyhtiö Carunan koko laajalla verkkoalueella Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa sekä Koillismaalla.

”Aurinkoenergian tuotto kasvoi Carunan verkkoalueella yli 40 prosenttia vuonna 2020”, yhtiö tiedottaa.

Aurinkovoiman pientuotanto on kasvanut hurjasti koko maassa. Sähköverkkoon kytkettyjen pienvoimaloiden kapasiteetti oli viime vuonna jo lähes 300 megawattia, kun se vielä viisi vuotta sitten oli vain 27 megawattia.

Toimeliaimpia pientuottajia ovat omakotiasukkaat. Aurinkopaneeleita on asennettu myös maatiloille ja kesämökeille. Voimaloiden teho on tavallisesti noin 5 kilowattia.

Asunto-osakeyhtiöt ovat sijoittaneet aurinkosähköön vielä vähänlaisesti. Salossa ei tiettävästi ole yhtään taloyhtiötä, joka olisi ryhtynyt tuottamaan aurinkovoimaa.

Kerrostalon katolle on tähän asti voitu hankkia jokunen paneeli tuottamaan sähköä vain sen verran, että se on kulunut yhtiön omassa käytössä: poistoilmanvaihtoon, maalämpöpumppuun, porraskäytävävaloihin, hissiin tai yhteisen saunan lämmitykseen.

Jarruna on ollut lainsäädäntö. Sähköä ei ole kannattanut jakaa taloyhtiön asukkaille, koska siitä on pitänyt maksaa siirtomaksu.

– Taloyhtiöihin ei ole sen takia tehty hirveästi aurinkovoimalaitoksia, Areva toteaa.

Vuoden alussa voimaan tullut asetus paikallisista energiayhteisöistä sallii nyt sähkön siirron taloyhtiön asukkaille ilman siirtomaksua.

Salolaiset asuntoyhtiöt ovat varsin pieniä. Kerrostaloissa on tyypillisesti parikymmentä ja rivitaloissa ehkä kuusi huoneistoa. Uuden asetuksen ansiosta taloyhtiöiden asukkaat rinnastuvat aurinkosähkön pientuottajina omakotiasujiin.

– Ensin yritetään käyttää sähköä talon sisällä niin paljon kuin vain pystyy, ja vasta sen jälkeen sähkö lähtee talosta ulos, Esa Areva toteaa.

Rivitaloon voisi riittää 20 kilowatin voimalaitos, mutta kerrostalossa saatettaisiin tarvita paneeleita jo 60 kilowatin edestä. Siihen ei tavallisen kerrostalon katto enää riitä.

– Kiinteistöjä voi myös päällystää aurinkopaneeleilla, Areva muistuttaa.

Verkkoyhtiö Carunakin suosii ajatusta, että asunto-osakeyhtiöt alkaisivat perustaa omia aurinkovoimaloita.

Esa Areva harmittelee vain sitä, etteivät taloyhtiöt saa aurinkosähköjärjestelmän hankkimiseen energiatukea.

– Yritykset saavat investointiin tukea kaksikymmentä prosenttia ja kotitaloudet kotitalousvähennyksen, mutta asuntoyhtiöillä ei ole mitään tällaista.

Pilottiin haluavien asuntoyhtiöiden investointiin Salo Solar on valmis osallistumaan Arevan mukaan ”merkittävällä osuudella”.

– Osakkeenomistajien tulisi olla yhtä mieltä siitä, että taloyhtiö on tosissaan lähdössä mukaan, mutta investointiin ei tarvitse heti sitoutua. Kustannustenjako lasketaan sitten talokohtaisesti.

Areva arvelee, että ajatus omasta aurinkovoimalasta mennee helpoimmin läpi yhtiöissä, joissa osakkeenomistajat asuvat itse.

Enemmistöä kiinnostaa

Yli puolet suomalaisista (54 %) haluaa tulevaisuudessa käyttää aurinkoenergiaa kodin sähkönkulutuksessa, ilmenee verkkoyhtiö Carunan huhtikuussa teettämästä kyselystä. Aurinkovoima kiinnostaa erityisesti 25–44-vuotiaita.

Itäsuomalaiset ovat aurinkoenergiasta kiinnostuneempia kuin länsi- ja lounaissuomalaiset.

Verkossa toteutettuun kyselyyn vastasi tuhat suomalaista.

Finnwatch nosti esiin pakkotyön

Kiinassa valmistetut aurinkopaneelit hallitsevat markkinoita, ja niiden tuotantoon liittyy merkittävä riski uiguureilla ja muilla muslimivähemmistöillä teetetystä pakkotyöstä, yritysten vastuullisuutta selvittävä Finnwatch kertoo.

Finnwatch julkaisi tiistaina selvityksen, mihin Suomessa aurinkopaneeleita markkinoivien yritysten toimitusketjut ulottuvat. Finnwatchin mukaan pakkotyön riski koskee erityisesti monikidepiin tuotantoa ja toimitusketjuja Xinjiangissa.

Salo Tech Oy on ainoa suomalainen aurinkopaneelien valmistaja. Yhtiö on kertonut käyttävänsä tuotteissaan ainoastaan yksikidepiitä.

– Uusiutuvaa energiaa ei voi tuottaa orjatyövoimalla. Vastuullisuus on keskeisin arvomme, ja haluamme olla varmoja, että tuotteemme on tehty ihmisoikeuksia kunnioittaen, Salo Tech Oy:n toimitusjohtaja Esa Areva totesi Salon Seudun Sanomissa maaliskuussa.

Yritys ilmoitti luopuvansa monikidepiistä, kun amerikkalainen konsulttiyritys Horizon Advisory oli tammikuussa julkaissut raportin, jonka mukaan Kiina teettää uiguureilla pakkotyötä piin tuotannossa.

– Suomi on tunnettu monikidepaneeleista, joiden edullisen hinnan alkuperä taisi nyt selvitä, Areva totesi tuolloin.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Kiina vainoaa uiguurimuslimeita järjestelmällisesti. Heitä valvotaan, pidätetään, aivopestään, ohjataan pakkotyöhön ja jopa pakkosteriloidaan.