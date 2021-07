Salo tarvitsee lisää vettä

Kesä 2021 jää Salon seudulla ja koko Suomessa historiaan helteistään. Sää on ollut harvinaisen lämmin, ja ennusteiden mukaan lomailijan unelmailmat jatkuvat edelleen.

Helteiden varjopuoli on sateettomuus. Ilmatieteen laitoksen Kärkän havaintoasemalla on kirjattu vain muutamien millien sateita heinäkuun aikana. Kuivuutta on jatkunut juhannuksesta asti.

Veden puute vaivaa viljelyksiä. Pitkään jatkuessaan se alkaa vaikuttaa myös pohjavesiin ja kaivoihin.

Liikelaitos Salon Veden mukaan pohjavesien tilanne on vielä toistaiseksi hyvä, eikä tarvetta vedenkäytön rajoituksille ole.

Sen sijaan vettä suositellaan säästämään. Esimerkiksi nurmikoita kannattaa kastella jollain muulla kuin vesijohtovedellä. Juomavesi onkin kasteluun turhan arvokasta.

Salossa on jouduttu rajoittamaan vedenkäyttöä viimeksi vuoden 2006 kuivana kesänä.

Nokian ja sen alihankkijoiden alasajo vähensi veden kulutusta, eikä rajoituksia ole sen jälkeen tarvittu.

Salon Vesi on myös rakentanut aktiivisesti siirtoviemäreitä ja puhtaan veden runkovesijohtoja. Niiden ansiosta veden saanti on aiempaa varmempaa myös kuivina kesänä.

Salon Vesi sai alkukesästä huonoja uusia Korkeimmasta hallinto-oikeudesta. KHO ei antanut liikelaitokselle valituslupaa, joka koski vedenottoa Someron ja Kiikalan harjualueilta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto oli hylännyt Salon anomuksen pysyvästä vedenotosta, koska sillä olisi erilaisia haittavaikutuksia. Vaasan hallinto-oikeus oli asiassa samalla kannalla.

KHO:n ratkaisu tietää käytännössä, että tie Kiikalan vedenoton kanssa on kuljettu loppuun. Taistelu on hävitty, eikä sitä kannata jatkaa.

Liikelaitos Salon Veden johtokunnan puheenjohtaja Asko Määttänen kommentoi KHO:n päätöstä sanoen, että seuraavan valtuustokauden tärkeimpiä asioita ovat verkoston saneeraus ja kaupungin vedensaannin turvaaminen.

Muistutus on aiheellinen. Salon vesitilanne voi olla nyt hyvä, mutta se ei takaa, että vettä riittää tulevaisuudessa.

Vesi voi käydä jälleen vähiin, jos Saloon tulee esimerkiksi paljon vettä tarvitseva uusi teollisuuslaitos.

Liikelaitoksen on etsittävä aktiivisesti uusia vedenottamoita omalta alueeltaan. Lisäksi kaupungin on oltava valmis vesiyhteistyöhön yli kuntarajojen.