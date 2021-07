Salon 10 koronatartuntaa olikin 0 – kyse tilastointivirheestä

Salossa ei ollut lauantaina 10 uutta koronatartuntaa, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi. Kyse oli virheestä, jonka THL maanantaina korjasi. Todellisuudessa Salossa ei ilmennyt lauantaina tai sunnuntaina yhtään uutta tartuntaa.

– Hyvä asia. Kyse oli tilastoinnin korjaustapauksesta. Se voi liittyä myös siihen, että matkustajia on testattu muualla ja tiedot ovat kirjautuneet myöhemmin, lääkäri Päivi Poijärvi terveyskeskuksesta toteaa.

Edellisen kerran tilastoinnissa Salon osalta oli virhe maaliskuussa. Salon Seudun Sanomat uutisoi tapauksesta 7.3. Tuolloin Tyks laboratoriossa 12 näytettä analysoitiin virheellisesti positiivisiksi. Osa virheistä kohdistui Saloon.

Koronanäytteitä ei heinäkuun alusta alkaen ole enää otettu Salossa viikonloppuisin. Lähin julkisen terveydenhuollon näytteenotto on Turussa.

Näytteiden ottaminen lauantaina ja sunnuntaina lopetettiin vähäisen tarpeen ja rokotuskattavuuden takia. Jos tarvetta ilmenee, tilannetta tarkastellaan uudelleen.

Miten toimia, jos koronaoireita ilmaantuu viikonloppuna?

– Ensisijaisesti on soitettava Varsinais-Suomen aluepäivystykseen tai täytettävä virustaudin oirearvio Omaolossa netissä. Päivystävä työntekijä ottaa hoidettavakseen arvion, kuinka kiireellinen tilanne on. Korostan, että päivystykseen Salon sairaalaan ei pidä mennä, jos on koronaoireita, Poijärvi neuvoo.

Omaolon osoite onwww.omaolo.fi. Aluepäivystyksen puhelinnumero on 02 313 8800. Puhelut Salosta, Kaarinasta ja Naantalista menevät keskitettyyn päivystykseen.

– Tällä erää Salossa on rauhallista, mutta edelleen on noudatettava ohjeita. Vapaus ei ole vielä, Poijärvi sanoo.

Erityisesti matkustajien hakeutumisessa näytteenottoon on parannettavaa.

Tanssia saa omassa seurueessa

Lavatansseissa voi pyörähdellä koronaepidemian kiihtymisvaiheesta huolimatta. On vain pidettävä huoli siitä, että tanssii omassa porukassa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto otti perjantaina uudelleen käyttöön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia kokoontumisrajoituksia. Syynä on Varsinais-Suomen siirtyminen koronepidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen.

Kokouksia ja yleisötilaisuuksia voi edelleen järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa, mutta vain niin, että osallistujilla on tosiasiallisesti mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiin.

– Lavatansseja saa järjestää, eikä ole estettä tanssia. Seurueissa ei tarvitse välttää lähikontaktia. Perheet ja seurueet voivat tanssia yhdessä, johtaja Heikki Mäki aluehallintovirastosta sanoo.

Lähikontakteja muihin tanssijoihin voi välttää esimerkiksi niin, että oma seurue tanssii lavalla omalla alueellaan. Tanssien järjestäjä voi ohjeistaa käytännöistä tanssijoiden saapuessa tai illan aikana.

Jos tanssilavalle mahtuu esimerkiksi sata henkilöä, järjestäjien vastuulla on miettiä, moniko sinne mahtuu uusien kokoontumisrajoitusten puitteissa.

Mikäli tanssilava on puhtaasti sisätila, rajaus on tiukempi.

– Jokainen toimija tahollaan tietää oman tilanteensa parhaiten, Mäki toteaa.