Salon kouluissa pauhaavat remontit – muutoksia tapahtuu seitsemässä koulussa

Salossa seitsemän koulua on tänä kesänä remontissa. Salon kaupungin kiinteistöpäällikkö Janne Lehto kertoo, että korjaus- ja uudisrakentamistoimenpiteitä tehdään tai on jo tehty Hermannin koulussa, Perniön Kirkonkylän koulussa, Märynummen koulussa, Moision koulussa, Armfeltin koulussa ja Muurlan koulussa.

Kevät ja kesä ovat olleet hektisiä kouluremonttien parissa työskenteleville.

– Meillä on onneksi hyvä porukka hoitamassa hommia, joten olemme saaneet paljon aikaan jo nyt, Lehto kertoo.

Hermannin koulu muutti entisen AMK:n tiloihin vuosien 2017 ja 2018 vaihteessa. Alun perin evakon piti kestää puoli vuotta, mutta lopulta se venyi monen vuoden mittaiseksi. Paluusta alkuperäiselle koululle päätettiin vuosi sitten, ja muuton piti tapahtua tämän vuoden alussa. Muutto päästiin aloittamaan kuitenkin vasta kesäkuun puolivälissä korjaustöiden takia.

Remonttiin sisältyi muun muassa välipohjien eristeiden poistaminen ja uusiminen, tiivistyksen parantaminen sekä mikrobisiivous ja ilmanvaihtokanavien puhdistus. Liikuntasalirakennuksessa uusittiin vesikatto, eteläpäädyn julkisivu sekä sisäpintoja. Remontti kustansi yhteensä noin miljoona euroa.

Remontti on Hermannin koulun rehtori Hannu Pölösen mukaan muutamia pieniä viimeistelyjä vaille valmis. Tavarat on muutettu sisälle, ja niiden järjestely jatkuu ennen koulun alkua, kun opettajat palaavat kesälomiltaan.

– Sitä ei arvaakaan, kuinka paljon muutettavaa tavaraa lopulta on. Joidenkin oppiaineiden tavarat mahtuivat muutamaan muuttolaatikkoon, kun taas jotkut vaativat kymmeniä ja kymmeniä laatikoita, Pölönen kertoo.

Tilat ovat Hermannin koululla AMK:ta pienemmät. Oppilasmäärät ovat kasvaneet, ja koulun huoneratkaisuissa on täytynyt Pölösen mukaan tehdä muutoksia. Muun muassa kirjasto on muutettu käsityöluokaksi ja varasto- sekä neuvottelutiloja opetustiloiksi.

– Vaikka tilat ovatkin pienemmät, koulu on suunniteltu yläasteeksi, mikä lisää käytännöllisyyttä kouluarjessa, Pölönen kertoo.

Muuton yhteydessä myös koulun tekniikkaa on uusittu muun muassa uusilla kosketusnäyttötelevisioilla. Myös koulun pihalla tullaan tekemään muutoksia.

Erityistä muutossa on, että Hermannin koulun nykyiset oppilaat eivät ole opiskelleet alkuperäisessä Hermannin koulussa lainkaan. He eivät siis muuta takaisin vanhaan kouluunsa, vaan heille uuteen rakennukseen.

Myös Perniön Kirkonkylän vanha koulu kärsi sisäilmaongelmista. Uusi koulurakennus nousee parhaillaan vanhan lukion tontille. Koulun on tarkoitus valmistua ensi keväänä. Lehdon mukaan rakentamisessa ollaan pääpiirteittäin aikataulussa.

– Rakentaminen on edennyt hyvin. Elementit on asennettu ja parhaillaan työstetään muun muassa vesikattotöitä ja väliseinien muurauksia.

Koulun kustannusarvio on 13,2 miljoonaa euroa, minkä lisäksi Lehto arvioi irtaimiston hinnaksi useamman satatuhatta euroa.

– Uskoisin, että pysymme ainakin lähellä arviota. Kun vanhaa rakennusta puretaan lisää, voi yllätyksiäkin tulla vastaan, hän toteaa.

Erillinen varsinaiseen urakkaan kuulumaton projekti on Perniön toimintakeskukselle tehtävä oma lämpölinja ja vesijohto. Lehto kertoo, että aiemmin syöttö on tullut lukion tiloista, mutta Sarkatien reunalle on tehtävä omat syötöt.

Märynummella yläkoulu poistettiin käytöstä sisäilmaongelmien takia. Myös alakoulussa on ollut sisäilmaongelmia. Vanha yläkoulu päätettiin purkaa ja alakoulu korjata.

Uusi hirsinen koulu- ja päiväkotirakennus on valmistunut vanhan yläkoulun ja talousrakennuksen tontille kesäkuussa. Uusi koulu tulee käyttöön elokuussa lukuvuoden alkaessa.

Alakoulun kunnostus alkoi Lehdon mukaan kesäkuun alussa, kun uusi koulurakennus oli saatu valmiiksi. Remontin on tarkoitus valmistua lokakuun alkupuolella.

Kustannusarvio on noin 4,5 miljoonaa euroa. Lehdon mukaan arviossa ollaan pysytty.

Päättäjät halusivat suosia puurakentamista. Hirttä pidetään Lehdon mukaan yleisesti sisäilmaongelmien kannalta turvallisena vaihtoehtona, ja hirsirakentaminen onkin yleistynyt koulu- ja päiväkotihankkeiden kohdalla.

– Mielestäni nyt oli luonteva hetki kokeilla hirsirakentamista myös Salossa. Hirsikoulu sopii myös ympäristöönsä todella hyvin, Lehto kertoo.

Moision koulussa korjataan ilmanvaihtoa C-osasta. Lehdon mukaan konehuoneet puhdistetaan, vesikatto uusitaan ja kotitalousluokat remontoidaan.

– Remontti lähti liikkeelle vesikatosta ja ilmanvaihtokoneen vanhasta tekniikasta. Lisäksi koululla on jo kauan odotettu kotitalousluokkien modernisointia, joten se päätettiin hoitaa samalla, hän kertoo.

Remontti sisätiloissa pyritään saamaan Lehdon mukaan valmiiksi koulun alkuun mennessä. Ulkopuolen remontti saattaa venyä koulun alun jälkeiseen aikaan.

– Koulua pystyy käymään, vaikka hommat jatkuisivatkin vielä ulkopuolella. Aikataulu on erittäin tiukka, Lehto toteaa.

Armfeltin koulussa puolestaan korjataan niin sanotun Mylly-osan vaurioitunutta julkisivua. Samalla myös sen ikkunoita vaihdetaan. Remontti käynnistyi touko–kesäkuun vaihteessa. Lehto kertoo, että myös Armfeltin koulun remontti pyritään saamaan valmiiksi lukukauden alkuun mennessä.

Myös Muurlan koulussa remontoidaan jo monetta kesää peräkkäin. Nyt on vuorossa koulun vanhan osan alin kerros.

– Tämän pitäisi olla tietääkseni viimeinen korjauskerta, Lehto kertoo.

Koululla uusitaan lattiaa, puretaan seinärakenteita sekä asennetaan uusia materiaaleja. Lehdon mukaan korjaustyön valmistuminen saattaa venyä ainakin liikuntasalin osalta loma-ajan yli, sillä rakennusmateriaalien saannissa on tällä hetkellä suuria haasteita.