Salon rokotustahti edelleen valtakunnallista kärkeä

Salon rokotustahti on edelleen muuhun maahan ja Varsinais-Suomeen verrattuna ripeää. Rokotuskattavuus kaupungissa on ensimmäisen rokoteannoksen osalta on 66,9 prosenttia, kun se Varsinais-Suomessa on 62,3 ja koko maassa 63,1 prosenttia.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus Salossa on 28,2, Varsinais-Suomessa 26,8 ja koko maassa 25,7 prosenttia. Lukemat käyvät ilmi Salon kaupungin perjantaina julkaisemasta tiedotteesta.

Yli 70-vuotiaiden osalta rokotuskattavuus on Salossa ensimmäisen rokoteannoksen osalta jo reilusti yli 80 prosenttia. Sen sijaan mikään ikäryhmä alle 65-vuotiaista ei ylitä molempien annosten osalta vielä 25 prosentin kattavuutta.

Salossa jatkuvat kaikkien yli 16-vuotiaiden sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden rokotukset suunnitellusti. Tällä hetkellä tehosterokotuksia annetaan ikäryhmälle perusterveet 65–69-vuotiaat.

Sähköisesti rokotusajan voivat varata kaikki 18 vuotta täyttäneet perusterveet sekä 18 vuotta täyttäneet riskiryhmiin kuuluvat. Alle 18-vuotiaiden ajanvaraus toimii puhelimitse. Ikäryhmä 12–15-vuotiaat tulevat rokotukseen huoltajan kanssa, tiedotteessa kerrotaan.

Jos on sairastanut koronataudin, rokotus suositellaan otettavaksi siitä kuuden kuukauden kuluttua. Sama suositus on voimassa toisen rokotuskerran osalta.

Salossa järjestetään toinen pop-up -rokotuspäivä torstaina 5. elokuuta kello 10–17. Pop up -rokotuspäivänä ensimmäiselle rokotukselle voivat tulla ilman ajanvarausta kaikki yli 16-vuotiaat sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat 12-15-vuotiaat.

Omakannasta saatavaan rokotustodistukseen liittyvä tietojen päivitys on edelleen käynnissä. Tällä hetkellä noin 69 prosenttia salolaisten rokotustodistuksista on saatavilla Omakannasta. Vaikka muutos prosenteissa on pieni verrattuna heinäkuun alkuun (5.7., 68%), on saatavien todistusten lukumäärä kasvanut rokotusten edetessä.

Muut matkalle lähtijät saavat todistuksen annetuista koronarokotuksista lähimmältä terveysasemalta. Salon kaupunki muistuttaa edelleen, että todistus tarvitaan ainoastaan ulkomaanmatkoille lähdettäessä. (SSS)

Rokotuskattavuus Salossa eri ikäryhmissä