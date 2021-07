Saloon kymmenen uutta koronatartuntaa – koko maassa 293 uutta tapausta

Saloon kirjattiin lauantaina yhteensä kymmenen uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto.

Turussa tapauksia todettiin 19 ja Kemiönsaaressa yksi. Muissa Salon lähikunnissa ei todettu tartuntoja. Varsinais-Suomessa koronatartuntoja kirjattiin yhteensä 38 ja koko Suomessa 293.

THL:n mukaan Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on 57,5. Koko Suomessa luku on 48,1.

Salossa ensimmäisen koronarokotteen on nyt saanut 66,3 prosenttia salolaisista ja toisen rokoteannoksen 25,6 prosenttia.

Somerolla rokotuskattavuus on hieman Salon tasoa korkeampi, sillä ensimmäisen rokotteen on saanut 69,7 prosenttia asukkaista ja toisen 37,3 prosenttia. Turussa puolestaan rokotuskattavuus on hieman alhaisempi, sillä ensimmäisen rokotteen on saanut 57,6 prosenttia ja toisen 24,0 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut 61,0 prosenttia asukkaista ja toisen annoksen 24,0 prosenttia. Maakunnassa myötäillään valtakunnallista tasoa, sillä koko Suomessa rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 62,0 prosenttia ja toisen annoksen 23,5 prosenttia.

Koronatilanne 10.7.2021

Salo +10 (yhteensä 918)

Somero 0 (yhteensä 39)

Paimio 0 (yhteensä 235)

Sauvo 0 (yhteensä 45)

Kemiönsaari +1 (yhteensä 78)

Koski 0 (yhteensä 30)

Marttila 0 (yhteensä 21)

Turku +19 (yhteensä 6122)

Varsinais-Suomi +38 (yhteensä 10 401)

Suomi +293 (yhteensä 97 944)

Lähde: THL

​



​