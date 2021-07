Saloon 13 uutta koronatartuntaa, koko Varsinais-Suomeen yhteensä 99

Salossa raportoitiin lauantaina 13 uutta koronatartuntatapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Salon lähikunnissa ei uusia tartuntoja ilmennyt, mutta Turussa uusia tartuntoja todettiin 58. Koko Varsinais-Suomessa uusia koronatapauksia kirjattiin yhteensä 99 ja koko Suomessa 570. Eniten uusia tartuntoja, 247, oli Helsingin ja Uudenmaan alueella.

Rokotettujen osuus koko Suomessa on THL:n rokotusrekisterin mukaan nyt 64,9 prosenttia ja kahdesti rokotettujen osuus 30,9 prosenttia kaikista 12 vuotta täyttäneistä. Salossa rokotettujen osuus on 68,3 prosenttia ja toisenkin rokotteen saaneiden osuus 35,0 prosenttia. Somerolla vastaavat luvut ovat 71,4 ja 47,2. Turussa yhden kerran rokotettuja on 61,2 prosenttia ja kaksi kertaa rokotettuja 29,2 prosenttia.

Koronatilanne 24.7.2021