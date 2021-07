Saloon keskiviikkona kolme uutta koronatartuntaa

Saloon kirjattiin keskiviikkona kolme uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Samalla Salon tartuntojen kokonaismäärä kipusi 921:een.

Päivä oli muutenkin uusien tartuntojen osalta vilkas niin koko maassa kuin maakunnassa. Varsinais-Suomeen uusia tartuntoja kirjattiin keskiviikkona 42. Ne jakautuivat seuraavasti: Turkuun 26, Loimaalle neljä, Saloon ja Lietoon kolme, Kaarinaan ja Raisioon kaksi, Paraisille ja Pöytyälle kumpaankin yksi.

Koko Suomessa raportoitiin keskiviikkona 383 uutta koronatartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä kohosi samalla 98 888:aan.

Suomalaisista 62,4 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksensa. Molemmat annokset saaneita on 24,4 prosenttia väestöstä. Salossa ensimmäisen rokotteen on saanut 66,4 prosenttia väestöstä.

Koronatilanne 14.7.2021

Salo +3 (yhteensä 921)

Somero 0 (yhteensä 39)

Paimio 0 (yhteensä 235)

Sauvo 0 (yhteensä 45)

Kemiönsaari 0 (yhteensä 78)

Koski 0 (yhteensä 30)

Marttila 0(yhteensä 21)

Turku +26 (yhteensä 6 177)

Varsinais-Suomi +42 (yhteensä 10 500)

Suomi +383 (yhteensä 98 888)

Lähde: THL

