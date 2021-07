Salossa koronaton tiistai – Suomessa 290 uutta tartuntaa

Salossa ei todettu tiistaina uusia koronavirustatartuntoja, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilasto.

Suomessa uusia tartuntoja on sen sijaan 290, mikä on runsaasti enemmän kuin esimerkiksi maanantaina (133 uutta tapausta). Varsinais-Suomessa tartuntoja rekisteröitiin tiistaina 22 kappaletta, mikä on yhdeksän enemmän kuin maanantaina.

Huono päivälukema selittyy kuitenkin muiden maakuntien luvuista. Liki puolet tiistain tartunnoista havaittiin Helsingissä ja Uudellamaalla (140). Toiseksi eniten tartuntoja tilastoitiin Pirkanmaalla (49) ja kolmanneksi eniten Päijät-Hämeessä (34). Maanantaina ainoastaan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa oli yli kymmenen uutta koronatapausta.

Varsinais-Suomen tiistaisista tartunnoista valtaosa rekisteröitiin Turussa (17). Raisiossa havaittiin kolme tartuntaa ja Liedossa sekä Ruskolla yhdet kussakin. Täten myös Salon lähikunnat välttyivät uusilta tartunnoilta.

Koronatilanne 13.07.2021

Salo + 0 (yhteensä 918 tartuntaa)

Somero + 0 (39)

Paimio + 0 (235)

Sauvo + 0 (45)

Kemiönsaari + 0 (78)

Koski + 0 (30)

Marttila + 0 (21)

Turku + 17 (6 151)

Varsinais-Suomi + 22 (10 458)

Suomi + 133 (98 505)

Lähde: THL

​



​