Vapaampaan rajankäyntiin otettiin aikalisä – sisärajavalvontaa jatketaan Suomessa vielä kahden viikon ajan

Sisärajavalvontaa jatketaan Suomessa maanantaista alkaen vielä kaksi viikkoa, vaikka samaan aikaan vapaamman matkustamisen mahdollistava laki tulee voimaan. Asiasta päätettiin valtioneuvoston yleisistunnossa.

Suomessa sovelletaan siis seuraavien viikkojen ajan samanaikaisesti sekä sisärajavalvontapäätöstä että uutta tartuntatautilakia. Rajaviranomaiset arvioivat ensin maahan saapuvan oikeuden matkustaa Suomeen, minkä jälkeen terveysviranomaiset arvioivat, millaisten terveysturvallisuustoimien piiriin maahantuloon oikeutettu matkaaja kuuluu.

Sisäministeriön lainsäädäntöneuvos Anne Ihanuksen mukaan sisärajavalvonnan jatkamisella on tarkoitus väliaikaisesti rajoittaa Suomeen saapuvien matkailijoiden määrää. Näin halutaan turvata uuden tartuntatautilain toimeenpano eli annetaan terveysviranomaisille muutama lisäviikko valmistautua muuttuvaan lakiin.

– Heillä lisääntyy työmäärä, kun tarkistetaan näitä todistuksia ja tarvittaessa testataan ihmisiä, Ihanus sanoo.

Sisärajavalvonnan piirissä ovat Schengen-maat eli esimerkiksi Ruotsi, Norja, Tanska ja Viro. Valvonta on kuitenkin poistettu Liettuan, Slovenian ja Sveitsin osalta niiden suotuisan tautitilanteen vuoksi.

Kahden ilmaantuvuusluvun sekamalli

Käytännössä rajalla toimitaan seuraavat viikot kahden ilmaantuvuusluvun sekamallilla, kun rajaviranomaiset arvioivat matkaajia 25:n ilmaantuvuusluvulla ja terveysviranomaiset 10:n ilmaantuvuudella.

Rajaviranomaiset päästävät Suomeen EU- ja Schengen-alueelta saapuvat täysin rokotetut tai korkeintaan puoli vuotta sitten koronan sairastaneet matkaajat ja ne, joiden lähtömaassa koronaviruksen ilmaantuvuus on korkeintaan 25. Ilmaantuvuudeltaan yli 25:n maista saapuvilla maahantulon syynä täytyy olla työmatka tai muu välttämätön syy.

Jos matkaajalla on rajaviranomaisen näkökulmasta oikeus saapua maahan, siirtyy hän seuraavaksi terveysviranomaisten arviointiin. Jos lähtömaassa viruksen ilmaantuvuus on alle 10, pääsee hän Suomeen ilman todistus- tai testivelvoitteita. Matalan ilmaantuvuuden maat on listattu valtioneuvoston asetuksessa.

– Esimerkiksi Saksasta, jossa ilmaantuvuus on 10:n ja 25:n välissä, saa saapua rajatarkastusten näkökulmasta, mutta silloin matkaajaan kuitenkin kohdistetaan terveysturvallisuustoimenpiteitä, Ihanus kertoo.

Jos Saksasta saapuvalla matkaajalla on negatiivinen koronatodistus tai hän on saanut yhden rokoteannoksen, on hänen käytävä Suomessa koronatestissä 3-5 vuorokauden sisällä saapumisesta ja vältettävä negatiiviseen testitulokseen asti kontakteja. Jos matkaajalla ei ole minkäänlaisia dokumentteja, on hänen mentävä välittömästi testiin ja uusittava testi 3-5 vuorokauden kuluttua.

Sisärajavalvonnan keston ajan rajaviranomaiset eivät salli esimerkiksi Ruotsista (ilmaantuvuusluku 38) automaattista pääsyä Suomeen negatiivisella testituloksella tai yhdellä rokoteannoksella. Tällöin maahantuloon vaaditaan täysi rokotussarja, sairastettu korona tai välttämätön syy.

Riskimaan kriteeristö tiukentui

Sisärajavalvonta päättyy heinäkuun 25. päivän jälkeen, minkä jälkeen rajankäynnissä aletaan noudattaa ainoastaan muutetun tartuntatautilain terveysturvallisuustoimia.

Täysin rokotettuihin tai taudin puolen vuoden sisällä sairastaneisiin ei kohdistu Suomeen saapuessa testausvaatimuksia. Negatiivisen koronatodistuksen kanssa saapuva tai yhden rokoteannoksen saanut matkustaja pääsee ylittämään rajan, mutta hänen on käytävä Suomessa koronatestissä 3-5 vuorokauden sisällä saapumisesta.

Suomeen saa myös tulla vapaasti ilman koronatodistuksia ja testejä matalan tautiriskin maista. Terveysviranomaisten työ rajalla lisääntyy ennen kaikkea sen takia, että matalan tautiriskin maan kriteerit ovat aiempaa tiukemmat. Näitä ovat maat, joissa ilmaantuvuusluku on alle 10. Myöskään lähtömaan virusmuunnostilanne ei saa aiheuttaa epidemian leviämisen riskiä Suomelle.

Matalan tautiriskin maita on varsin vähän, esimerkiksi Australia, Islanti, Israel, Singapore ja Uusi-Seelanti sekä Pohjois-Norjan rajayhteisön kunnat.

Matalan koronailmaantuvuuden tiukentunutta tulkintaa perustellaan maailmalla nopeasti leviävällä deltavirusmuunnoksella. Virusmuunnostilanteen vuoksi myös Schengen-alueen ulkopuolista liikennettä valvotaan elokuun 22. päivään asti.

