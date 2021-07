Löfven palaa Ruotsin pääministeriksi, valtiopäiviltä täpärässä äänestyksessä riittävä tuki

Ruotsi saa uuden hallituksen, jonka pääministeriksi tulee jälleen sosiaalidemokraattien Stefan Löfven. Valtiopäivät äänesti asiasta tänään iltapäivällä.

Hallituksen puolesta äänesti 116 valtiopäiväedustajaa, sitä vastaan 173, ja tyhjää äänesti 60 parlamentaarikkoa. Koska ei-äänten osuus jäi alle puoleen, Löfvenin uusi hallitus sai riittävän tuen.

Sosiaalidemokraattien lisäksi vähemmistöhallitukseen lähti mukaan ympäristöpuolue. Hallituksen muodostaminen onnistui, koska keskustapuolue ja vasemmistopuolue äänestivät tyhjää, mikä laski vastustavien äänten osuuden alle 175:een. Tuo määrä ei-ääniä olisi kaatanut hallitushankkeen.

Löfvenin odotetaan kertovan perjantaina, ketä ”uusvanhaan” hallitukseen kuuluu. Suuria muutoksia ministerinpesteihin ei odoteta, koska valtiopäivävaaleihin on aikaa alle vuosi.

”Tinkimättömästi rikollisuutta vastaan”

Löfven lupasi uuden pääministeripestinsä varmistuttua tänään, että hallitus tuo Ruotsin ulos kriisistä. Maa on nyt keskellä pandemiaa.

Pääministeri kommentoi myös maan jengirikollisuutta.

– Meidän on oltava tinkimättömiä järjestäytynyttä ja vakavaa rikollisuutta vastaan. Ruotsissa on nyt enemmän poliiseja kuin koskaan, hän sanoi.

Löfven lisäsi, että Ruotsin on puututtava rikollisuuden syihin yhtä päättäväisesti kuin rikoksiin.

Ruotsi ajautui hallituskriisiin kesäkuussa, kun Löfvenin johtama edellinen hallitus sai epäluottamuksen valtiopäiviltä vuokrasääntelyä koskeneen kiistan vuoksi.

Ennen Löfveniä uuden hallituksen muodostamista sai yrittää maltillinen kokoomus, mutta sen hanke porvarihallituksesta kariutui.

Kokoomus ennakoi uutta hallituskriisiä

Valtiopäivien hallitusäänestyksessä kuninkaantekijän roolin otti keskustapuolue, joka käytännössä tuki Löfveniä äänestämällä tyhjää.

– Voimme todeta, ettei muita ratkaisuja ole pöydällä, sanoi keskustan puheenjohtaja Annie Lööf matkalla äänestykseen.

Lööf painotti, että Löfven on luvannut noudattaa keskustan kanssa tuelle sovittuja ehtoja. Keskusta on halunnut muutoksia ainakin säännöksiin, jotka koskevat metsien ja rantojen hyödyntämistä.

Hallituksen muodostamista yrittäneelle kokoomukselle ja laitaoikeiston ruotsidemokraateille Löfvenin paluu valtaan oli kitkerä takaisku.

– Viimeisten seitsemän vuoden aikana vakavat yhteiskunnalliset ongelmat ovat pahentuneet Ruotsissa. Hyvinvointi on uhattuna, kritisoi maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson.

Hän painotti, että keskustasta on tullut ”johdonmukainen” sosiaalidemokraattisen hallituksen tukija.

Kristersson myös muistutti, että Löfven ei ole saanut tukea syksyn budjetille.

– Jos Löfvenin talousarvio äänestetään nurin, hän on sanonut eroavansa. Silloin edessä on uusi hallituskriisi, hän totesi.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson sanoi, että paras vaihtoehto olisi nyt ollut uudet vaalit.

Vuokrasääntelyn säilyminen ratkaisi

Keskustan tavoin hallitusta käytännössä tukeva vasemmistopuolue korosti, että vuokrasääntelyn säilyminen Ruotsissa oli sille ydinkysymys.

– Oli äärimmäisen tärkeää, että ehdotus markkinavuokrista ei mennyt läpi, sanoi puolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar.

Juuri ehdotus vuokrasääntelyn purkamisesta johti siihen, että vasemmistopuolue äänesti kesäkuussa epäluottamusta hallitukselle. Tuo oli ratkaiseva punnus, joka kaatoi Löfvenin edellisen hallituksen.

