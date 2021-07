Syyriasta kotiutettiin Suomeen nainen ja hänen kaksi lastaan

Ulkoministeriö on kotiuttanut tänään Syyriasta suomalaisen naisen ja hänen kaksi alle kouluikäistä lastaan. Kaikki kolme ovat Suomen kansalaisia, kertoo ulkoministeriö.

Kurdiviranomaiset luovuttivat naisen ja hänen lapsensa ulkoministeriön erityisavustajalle Jussi Tannerille keskiviikkona Pohjois-Syyriassa Qamishlissa. Suomeen he palasivat perjantaina.

Suomen hallitus haluaa palauttaa kaikki suomalaiset lapset Isis-leireiltä niin pian kuin on mahdollista.

– Olemme pyrkineet kotiuttamaan tämänkin perheen viime syyskuusta lähtien, Tanner kertoo STT:lle.

Hänen mukaansa lapsia on jäljellä leireillä kymmenkunta. Kaksi kolmasosaa suomalaisista on jo kotiutettu.

Syyriassa olleiden lasten perusoikeudet voidaan ulkoministeriön mukaan turvata vain kotiuttamalla heidät Suomeen.

Nyt kotiutetut äiti ja hänen kaksi lastaan siirtyvät seuraavaksi kotimaan viranomaisten piiriin. Tannerin mukaan ulkoministeriön rooli on nyt päättynyt.

– Kotikunnan sosiaaliviranomaiset ja lastensuojelu ovat mukana, ja keskusrikospoliisi on sanonut, että kaikista tehdään esiselvitykset, onko aihetta varsinaiseen rikostutkintaan Syyriassa tapahtuneista asioista, Tanner kertoo.

Hän sanoo, ettei hän voi kertoa lasten isästä mitään julkisesti.

Uutistoimisto AFP kertoi perjantaina, että sen tietojen mukaan myös Belgia olisi kotiuttamassa kuusi naista ja heidän yhteensä kymmenen lastaan Syyriasta.

Lapset ovat syntyneet Isisin kalifaatissa

Lapset ja nainen olivat al-Holin leirillä, mistä heidät oli ennen luovutusta siirretty Rojin leiriin Koillis-Syyriaan. Lapset ovat syntyneet terroristijärjestö Isisin kukistuneessa kalifaatissa. Pelkästään heidän kotiuttamisensa ilman äitiä ei ollut mahdollista.

Syyrian leireillä on yhteensä lähes 62 000 ihmistä. Al-Holissa on noin 59 000 ja pienemmällä Rojin leirillä noin 2 700.

Ulkoministeriön mukaan Koillis-Syyrian leirit muodostavat edelleen vakavan pitkän aikavälin turvallisuusriskin. Mitä kauemmin lapset ovat leireillä, ilman suojaa ja opetusta, sitä vaikeammaksi väkivaltaisen ääriajattelun ja radikalisaation torjunta käy.

Suomen valtio kävi viime joulukuussa ensimmäistä kertaa hakemassa leirillä asuneita aikuisia naisia takaisin Suomeen. Aiemmin ulkoministeriö oli hakenut leiriltä kaksi orvoksi jäänyttä lasta.

Osa naisista on saattanut osallistua kidutukseen

Kalifaatissa osa naisista on toiminut muun muassa rekrytoijina ja niin sanottuina moraalipoliiseina. Osa naispoliiseista on myös kuulustellut ja osallistunut esimerkiksi jesidinaisten kiduttamiseen.

Naisten rooliin jihadistiliikkeissä perehtynyt asiantuntija Ann-Sofie Nyström arvioi STT:lle joulukuussa, että jotkut Syyriaan lähteneistä naisista saattavat olla jo jättäneet ideologian taakseensa.

Toiset saattavat kuitenkin olla edelleen ideologian pauloissa, eivätkä ole halukkaita jättämään sitä taakseen.

– Euroopasta on tietoa jihadistisessä liikehdinnässä mukana olevista naisista, jotka ovat esimerkiksi aktiivisesti toimineet rekrytoijina sosiaalisessa mediassa, Nyström sanoi.

Hän korosti puhuvansa asiasta yleisellä tasolla, eikä tuolloin palautetuista naisista ja heidän lapsistaan.

Lapsilla oikeus turvalliseen kasvatusympäristöön

Nyström muistuttaa, että ennen kuin puhutaan aikuisten esittämästä turvallisuusuhasta, tulisi puhua lasten oikeudesta turvalliseen kasvatusympäristöön.

– On täysin selvää, että al-Hol ei ole turvallinen paikka. Jotkut lapset ovat kokeneet niin hirveitä asioita, että he kärsivät post-traumaattisesta stressihäiriöstä, Nyström painotti.

Minja Viitanen, Antti Autio

STT

