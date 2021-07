THL: Suomessa on todettu 293 uutta koronatartuntaa – Päijät-Hämeessä ilmaantuvuusluku hipoo jo sataa

Suomessa on raportoitu tänään 293 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 668 tartuntaa, mikä on 1 527 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Eilen raportoitujen tietojen mukaan sairaalahoidossa on taudin vuoksi 42 ihmistä. Heistä 8 on tehohoidossa.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa nyt noin 3,44 miljoonaa ihmistä eli 62 prosenttia väestöstä, THL kertoo.

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 18 000:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on Suomessa nyt 23,5 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,3:a miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa yli 32:000:lla.

Tutkittujen näytteiden perusteella valtaosa Suomen koronatartunnoista on deltamuunnosta

THL:n johtavan asiantuntijan Carita Savolainen-Kopran mukaan deltamuunnoksen osuus on tällä hetkellä yli 80 prosenttia koko maassa tutkituista testituloksista. Tällä hetkellä varianttityyppi määritellään noin joka viidennestä koronavirusnäytteestä.

Itärajalla positiiviseksi todettujen henkilöiden ja henkilöiden, joilla on ollut kontakti Venäjälle, näytteistä 91 prosenttia on sekvensointien perusteella deltamuunnosta. Näytteitä on analysoitu 78 kappaletta.

Carita Savolainen-Kopran mukaan alfamuunnoksen osuus on pudonnut noin kuuteen prosenttiin.

– Muita variantteja löydetään vain yksittäisiä, sanoo Savolainen-Kopra THL:n tiedotteessa.

Keväällä tutkituista koronavirusnäytteistä alfamuunnoksen osuus oli jopa 76 prosenttia. Alfamuunnos tunnetaan myös brittivarianttina.

Keski-Pohjanmaalla ei yhtään todettua tartuntaa kahteen viikkoon

Koronaviruksen ilmaantuvuus kahden viikon ajalta on Suomessa nyt 48 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Tätä edeltävien kahden viikon aikana ilmaantuvuusluku oli maassa noin 21. Luvut ovat pyöristettyjä.

Suurin ilmaantuvuus on tällä hetkellä Päijät-Hämeen alueella, jossa tartuntoja on kahdelta viikolta 94 sataatuhatta asukasta kohden. Ilmaantuvuus on alueella kolminkertaistunut edeltäviin kahteen viikkoon verrattuna, jolloin luku oli 32.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on 79 ja Kymenlaaksossa 73.

Lukujen valossa vähiten koronaa on Suomessa tällä hetkellä Keski-Pohjanmaalla, jossa ei ole todettu yhtään tartuntaa kahteen viikkoon. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuusluku on 5 ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Vaasassa 10.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 97 944.

Eetu Halonen, Emmi Tilvis

STT

