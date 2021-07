THL: Suomessa raportoitu 570 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 570 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 386 tartuntaa, mikä on 1 690 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin koronavirustartuntoja raportoitiin 2 696.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) kirjoittaa Twitterissä päivittäisen tartuntaluvun olevan huolestuttavan suuri.

– Pandemia ei ole ohi, vielä pitää muistaa hygienia, turvavälit, maskit ja muut varotoimet ja otetaan rokotukset, kun se on mahdollista, Sarkkinen tviittaa.

Kahden viimeisen viikon aikana tautitapauksia on todettu eniten 20-29-vuotiailla, noin 1 700 koronavirustartuntaa. Yli 70-vuotiailla on todettu kahden viime viikon aikana alle 50 koronavirustartuntaa.

Kaikkiaan Suomessa on tähän mennessä todettu 102 612 koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 79, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli hieman alle 49.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa se on 146, ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, 124.

Matalinta ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaalla, jossa se on hieman alle 8.

1,7 miljoonaa saanut toisen rokotteen

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on THL:n mukaan saanut noin 3,6 miljoonaa ihmistä eli 64,9 prosenttia Suomen väestöstä.

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä noin 13 000:lla.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut 30,9 prosenttia Suomen väestöstä, mikä tarkoittaa noin 1,71 miljoonaa ihmistä.

Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 46 000:lla.

STT

