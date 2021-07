Palestiinalaisnuorukainen kuoli yhteenotoissa Israelin joukkojen kanssa – protestien syynä toukokuussa perustettu laiton siirtokunta

Palestiinalainen nuorukainen on kuollut Länsirannalla perjantaina puhjenneiden yhteenottojen seurauksena. 17-vuotiasta poikaa oli ammuttu, ja hän kuoli sairaalassa vammoihinsa, palestiinalaisviranomaiset kertoivat lauantaina.

Punaisen Puolikuun mukaan perjantain yhteenotoissa loukkaantui 320 palestiinalaista. Heistä 21:llä oli ampumavammoja, miltei 70 oli saanut vammoja kumiluodeista ja moni kyynelkaasusta. Israel puolestaan kertoo kahden sotilaan saaneen lieviä vammoja.

Tapahtumapaikka oli Beitan kylämiehitetyllä Länsirannalla. Sadat palestiinalaiset olivat AFP:n kuvaajan mukaan kokoontuneet osoittamaan mieltä lähellä sijaitsevaa luvatonta juutalaisten asutuspaikkaa vastaan.

Israelin mukaan palestiinalaiset heittivät kiviä sotilaita päin, jolloin sotilaat ottivat käyttöön ”mellakan hajottamiseen” tarkoitetut keinot.

Siirtokuntalaiset poistuivat, päätöstä asutuksesta odotetaan

Beitassa on ollut levotonta toukokuusta lähtien, jolloin kymmeniä israelilaisperheitä saapui alueelle ja alkoi rakentaa siirtokuntaa Nablusin lähellä sijaitsevalle kukkulalle. He uhmasivat sekä Israelin lakeja että kansainvälistä oikeutta.

Viikkoja kestäneiden yhteenottojen ja jännitteiden jälkeen Israelin pääministeri Naftali Bennett ja siirtokuntalaiset pääsivät lopulta sopimukseen, jonka nojalla asukkaat poistuivat Eviatarista. Heidän rakennelmansa jäivät kuitenkin paikoilleen.

Israelin puolustusministeriön on seuraavaksi määrä päättää, onko maa valtion aluetta. Armeija pysyy paikalla ainakin siihen asti, kunnes päätös on tehty.

Beitan pormestari ei ole hyväksynyt sopimusta. Sen sijaan hän on ilmoittanut, että yhteenotot ja protestit jatkuvat niin kauan, kun alueella on israelilaisia.

YK:n ja EU:n mukaan Israelin siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Israel on miehittänyt Länsirantaa vuodesta 1967 lähtien. Länsirannalla asuu noin 475 000 siirtokuntalaista ja noin 2,8 miljoonaa palestiinalaista.

STT

