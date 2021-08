Toki on kisapäiväkirja: Urheilun kylmä sota USA–ROC (ent. OAR, ANA, CIS)

Rakas olympiapäiväkirja,

Vieläkö muistatte brittilehti Daily Mailin uutisen Venäjän sulkemisesta pois Rio de Janeiron olympialaisista viisi vuotta sitten? Lehti kertoi skuupin lähteisiinsä viitaten.

Jotenkin tuntuu, että tuosta uutisoinnista on enemmän aikaa kuin onkaan. Tokiossahan Venäjän tilannetta ei ensimmäisen kisaviikon aikana olisi edes huomannut, jos olisi sivuuttanut palkintojenjaot ja televisiolähetysten grafiikat.

”Venäjän olympiakomitean joukkueen” edustajien kisa-asut muistuttavat erehdyttävästi Venäjän lippua, jonka käyttö on kilpailuissa kielletty. Kansallishymniä ei kuulla, ja englanninkielinen lyhenne on RUS:n sijaan ROC.

Juuri mikään muu ei sitten olekaan toisin kuin ennen marraskuuta 2015. Tuolloin maailman antidopingtoimisto WADA paljasti Venäjän järjestelmällisen ja valtiojohtoisen dopingin käytön.

Suomen tasavallan presidentti Mauno Koivisto totesi kesken Sarajevon 1984 kisojen näkemyksensä siitä, kuinka kansallistunne on vallannut urheilussa liian suurta alaa. 37 vuotta myöhemmin yhden valtion lippu on kielletty.

Kauas on tultu tuosta Daily Mailin kertomasta. Tokiossa venäläisurheilijoita on 332 eli vain noin sata vähemmän kuin Lontoossa 2012. Siis silloin, kun dopingkäryjä tuli satunnaisesti.

ROC on mitalitaulukossa neljäntenä ja mitalien kokonaismäärissä kolmantena. Arvometalleja on kertynyt jo kymmenestä eri lajista, ja lisää mitalilajejakin on varmasti tulossa.

Kun katsoi lauantaina naisten säilämiekkailun joukkuekilpailun mestaruusjuhlia, olivat ne itänaapurin mittapuulla poikkeuksellisen villit. Se on toinen tarina, mitä nämä urheilijat miettivät palkintojenjaossa, mutta iloa näytti riittävän joka tapauksessa.

Käytännössä ainoa osallistumisrajoituksista kiinni pitävä taho on Kansainvälinen yleisurheiluliitto. Se päätti, että olympialaisiin saa osallistua vain kymmenen venäläistä yleisurheilijaa. Vielä Rioon kelpuutettiin ainoastaan yksi, Tokion kymmenikköönkin valittu pituushyppääjä Daria Klishina.

Yleisurheilussakin osallistumiskieltoa oltiin jo kumoamassa toissavuonna. Tuolloin MM-kisoissa oli mukana 30 urheilijaa lyhenteellä ANA (Authorised Neutral Athletes, ”sallitut neutraalit urheilijat).

Pyenogchangin 2018 talvikisoissa mentiin termeillä ”Olympic Athlete from Russia”, lyhenne OAR. Jännityksellä odotamme, mikä kirjainyhdistelmä arvotaan ensi vuodeksi Pekingiin.

Ensimmäistä kertaa venäläiset urheilijat kisasivat neutraalin olympialipun alla 29 vuotta sitten. Syynä oli Neuvostoliiton hajoaminen ja siitä seurannut Itsenäisten Valtioiden Yhteisö, Community of Independent States (CIS).

Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kilvoittelivat urheilumenestyksestä ja tämän maailman tärkeimmän turhan asian lisäksi vakavammistakin asioista. Kylmän sodan tulkittiin päättyneen Neuvostoliiton loppumisen myötä.

Viileys ellei jäisyys on kuitenkin palannut urheilussa(kin) näiden maiden välille. Yhdysvaltalainen selkäuimari Ryan Murphy sijoittui toiseksi ja totesi, että ”on henkisesti erittäin raskasta tahkota vuosi läpi ja ajatella uivansa kisaa, joka ei luultavasti ollut puhdas.”

Murphyn edellä oli Venäjän… siis ROC:n edustaja Jevgeni Rylov. Venäjän olympiakomitea twiittasi vastuksinaan: ”Kuinka voittomme hermostuttavatkin joitakin kollegoitamme. Emme lohduttele teitä. Antakaa anteeksi niille, jotka ovat heikompia. Jumala on heidän tuomarinsa – ja meidän avustajamme.”

Seuraukset WADA:n paljastuksesta ja Venäjän siihen asti tekemistä asioista ovat yleisurheilijoiden määrän rajoittaminen ja keskinäinen nokittelu vähintään ”haalean sodan” merkeissä. Joku voisi sanoa valtion pääsevän melko halvalla näistä dopingrikkomuksistaan.

7. kisapäivän turha ja tarpeeton fakta, jota et ole vielä kuullut mistään:

Vaikka Moccamasterissa laittaisikin vedelle tarkoitettuun lokeroon lusikallisen kahvinpuruja ja kaataisi kaikessa viisaudessaan kymmenen mitallista vettä päälle, saa purut puhdistettua melko pienellä vaivalla. (Kisa)väsymystä havaittavissa, jaksaa jaksaa.

Salkkarin urheilutoimitus kirjaa ylös hajatelmia kesäolympialaisten aikana.