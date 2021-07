Etelä-Afrikan olympiajoukkueesta paljastui koronatartuntoja

Kaksi Etelä-Afrikan olympiajoukkueen jalkapalloilijaa ja joukkueen videovalmentaja ovat antaneet positiivisen koronanäytteen Tokiossa. Pelaajat Thabiso Monyane ja Kamohelo Mahlatsi sekä valmennustiimin jäsen Mario Masha on eristetty muusta joukkueesta.

– Joukkueen muut jäsenet ovat antaneet jo kaksi negatiivista testinäytettä ja he kaikki noudattavat paikallisten terveysviranomaisten ohjeita huolellisesti, Etelä-Afrikan joukkue ilmoitti.

Joukkueen mukaan maan olympiajoukkueen jäsenet on testattu Tokion olympialaisten kisakylässä päivittäin.

Lisäksi Etelä-Afrikan rugbyjoukkueen valmentaja Neil Powell on antanut positiivisen koronanäytteen joukkueen harjoitusleirillä Tokion ulkopuolella.

Järjestäjät kertoivat aiemmin päivällä, että kaksi urheilijaa on antanut kisakylässä positiivisen koronanäytteen. Järjestäjät eivät vahvistaneet urheilijoiden kansallisuutta.

STT

Kuvat: