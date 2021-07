Unkarissa tulee tänään voimaan kiistelty laki, jonka syytetään syrjivän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä – aktivistin mukaan suunta ollut nähtävissä jo vuosia

Unkarissa tulee tänään voimaan kiistelty laki, jonka EU:n johto on syyttänyt syrjivän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Laki käytännössä kieltää esimerkiksi homoseksuaalisuudesta kertomisen lapsille ja nuorille.

Unkarin pääministerin Viktor Orbanin mukaan lailla pyritään suojelemaan lapsia. Lain vastustajat ovat kuitenkin arvioineet sen yhdistävän pedofilian homoseksuaalisuuteen sekä stigmatisoivan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukemisen.

Unkarilaiselle aktivistille Dorottya Redaille laki ei tullut yllätyksenä.

– Valtapuolue Fidesz on jo vuosia poistanut opetussuunnitelmasta viittauksia seksuaalivähemmistöihin, sukupuolten tasa-arvoon tai sukupuoleen, Redai sanoo uutistoimisto AFP:lle.

Myös homoseksuaalisuuden rinnastaminen pedofiliaan on kuulunut Fideszin poliitikkojen retoriikkaan viime vuosina, Redai kertoo.

Valtapuolue leipoi kiistanalaiset lisäykset osaksi pedofilialakia

Pedofilian vastaisella lailla oli alkujaan määrä koventaa lapsiin kohdistuvasta hyväksikäytöstä annettavia tuomioita.

Orbanin konservatiivisen Fidesz-puolueen ajaman lain lopullisessa luonnoksessa on kuitenkin lisäyksiä, joissa määrätään muun muassa seksuaalikasvatukseen ja mediasisältöihin liittyvistä rajoituksista.

Lakitekstin mukaan esimerkiksi homoseksuaalisuutta, sukupuolenkorjausta tai ”poikkeavaa sukupuoli-identiteettiä” koskevaa sisältöä ei saa asettaa alaikäisten saataville. Lisäksi seksuaalikasvatus ei lain mukaan saa tähdätä esimerkiksi ”sukupuolenkorjauksen tai homoseksuaalisuuden edistämiseen”.

Käytännössä laki rajoittaa merkittävästi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavien järjestöjen toimintaa.

Dorottya Redai on vieraillut vuosien aikana kymmenissä kouluissa kertomassa vähemmistöistä Labrisz Lesbian Association -järjestön ohjelman puitteissa.

Lainoppineiden mukaan on vielä epäselvää, millaisia sanktioita lain rikkomisesta voi aiheutua. Redain mukaan kutsuja kouluihin kuitenkaan tuskin enää tulee, kun opettajat pelkäävät joutuvansa vaikeuksiin. Koululaiset eivät silti lopeta puhumasta homoudesta, Redai uskoo.

– Me puhumme heille homofobisesta ja transfobisesta syrjinnästä tai kiusaamisesta koulussa. Sillä on väliä missä nuoret kuulevat hlbtq-asioista – internet ei ole aina paras lähde, Redai sanoo.

Kirjainlyhenne hlbtq viittaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Redain käyttämällä lyhenteellä viitataan lesboihin, homoihin, bi-ihmisiin, transihmisiin ja queereihin, mutta lyhenteessä voisivat olla mukana myös esimerkiksi intersukupuoliset.

Homofobisia hyökkäyksiä raportoitu

Joidenkin asiantuntija-arvioiden mukaan lain ajoitus liittyy ensi vuoden vaaleihin, joista on ennustettu tiukkoja.

Pääministerikautensa aikana Orban on maalannut äänestäjille viholliskuvaa niin EU:sta, kansalaisjärjestöistä ja miljardööri George Sorosista kuin siirtolaisista ja turvapaikanhakijoista, kuvailee AFP:lle analyytikko Bulcsu Hunyadi Political Capital -ajatushautomosta.

– Nyt kun koronapandemia saattaa olla väistymässä ja vaalit ovat lähellä, antigender-narratiivi voimistuu. Mutta siinä leikitään kansalaisten hengellä lyhytkestoisen poliittisen hyödyn saavuttamiseksi, Hunyadi sanoo.

Niin sanottuun antigender-ajatteluun liittyy biologisen sukupuolen korostamista ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vastustamista.

Hunyadi arvioi, että lakia tuskin tullaan oikeudellisesti soveltamaan, vaan se jää enemmän ”trollaamisen tai teatterin” tasolle, jolla pyritään yllyttämään konflikteja ja polarisoimaan yhteiskuntaa.

Lain hyväksymisen jälkeen paikallisessa mediassa on raportoitu useita homofobisia hyökkäyksiä. Aktivisti Dorottya Redai on huolissaan, että laki yllyttää ihmisiä purkamaan aggressioitaan muihin.

– Poliittisessa ilmastossa, jossa meistä hlbtq-ihmisistä on tehty vihollinen, erityisesti niiden, jotka elävät maaseudulla eivätkä ole tulleet vielä kaapista, täytyy olla kauhuissaan, Redai sanoo.

Kesäkuussa hyväksytty laki ei ole ensimmäinen kerta, kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia rajoitetaan Unkarissa.

Viime joulukuussa maan parlamentti hyväksyi lakipaketin, jonka väitettiin suojelevan perinteistä perhettä. Käytännössä laki muun muassa esti samaa sukupuolta olevia pariskuntia adoptoimasta lasta.

EU uhkaa oikeustoimilla

Unkarin parlamentin hyväksyttyä tuoreen lain ovat vaatimukset Unkarin EU-rahoituksen leikkaamisesta lisääntyneet.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen uhkasi keskiviikkona Unkaria oikeudellisilla seurauksilla, jos maa ei käännä kurssiaan lain suhteen. Euroopan komission on arvioitu valmistelevan rikkomusmenettelyä, joka voisi johtaa unionin tuomioistuimen sakkoihin Unkarille.

– Tämä laki on häpeäpilkku, Ursula von der Leyen kertoi Euroopan parlamentille Strasbourgissa ja kuvaili lain olevan EU:n arvojen vastainen.

Von der Leyenin mukaan Eurooppa ei anna yhteiskuntaansa kuuluvia stigmatisoitavan esimerkiksi etnisyyden, iän, poliittisten näkemysten tai vakaumuksen perusteella, eikä sen vuoksi, ketä ihmiset rakastavat.

Valtaosa EU:n jäsenmaista tukee komission puheenjohtajan näkemystä. EU-maiden johtajat sättivät Hollannin johdolla Orbania lain vuoksi viime kuussa järjestetyssä huippukokouksessa.

– Meidän keskustelumme oli tarpeellinen, vaikea ja ajoittain tunteikas, kesäkuista kokousta johtanut Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kertoi europarlamentaarikoille.

Unkari on jo vuosien ajan uhmannut EU:ta itsevaltaisilla laeillaan, jotka vastustajiensa mukaan muun muassa rajoittavat sananvapautta ja uhkaavat maan oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

Vaikka Euroopan komissio on ryhtynyt useisiin toimiin Unkaria vastaan, ei Orbanin uhmakkuutta ole saatu kuriin. Komissio on muun muassa uhannut viedä Unkarilta äänioikeuden EU:ssa.

”Haluamme välttää EU-rahojen päätymistä Orbanille”

Europarlamentaarikot ovat vaatineet komissiota menemään rikkomusmenettelyäkin pidemmälle. Ainakin osa parlamentaarikoista haluaisi komission käyttävän Unkaria vastaan uusia valtuuksiaan pidättää koronaviruspandemiaan liittyviä elvytystukia. Komissio voi käyttää kyseisiä valtuuksia, jos EU:n arvoja voidaan todistaa rikotun.

– Haluamme EU:n rahan yltävän unkarilaisille ja välttää sen päätyvän Orbanin perheen taskuihin, unkarilainen europarlamentaarikko Katalin Cseh sanoi.

EU:n talouskomissaarin Paolo Gentilonin mukaan asiasta ei ole vielä päätetty.

Edellä mainitut valtuudet ovat osa EU-johtajien viime vuonna saavuttamaa kompromissia, josta sovittiin yhteensä 750 miljardin euron suuruisen pandemiaelvytyspaketin ohella. Orban vastusti kyseistä klausuulia voimakkaasti.

Europarlamentaarikoiden odotetaan hyväksyvän torstaina kannanoton, jossa komissiota pyydetään keskeyttämään tukien maksaminen Unkarille.

Vaikka monet ovat yhtä mieltä siitä, että Unkarin toimet ovat EU:n arvojen vastaisia, ovat jotkut oikeistopäättäjät asettuneet Orbanin tueksi. Äärioikeiston Marine Le Penin luotsaaman ranskalaispuolueen Kansallisen liittouman Nicolas Bay esimerkiksi kutsui koko tilannetta ”skandaalimaiseksi”.

– Unkari haluaa suojella lapsiaan sukupuoliteorian harhoilta, hän sanoi ja julisti ”Budapestin olevan oikeassa”.

Orbanin edustaja Gergely Gulyas tuomitsi niin ikään von der Leyenin keskiviikkoisten kommenttien jälkeen unionin ”ennennäkemättömän kampanjan”.

– Vaikka Bryssel haluaisi päästää hlbtq-aktivistit lastentarhoihin ja kouluihin, emme suostu niin tekemään, hän kertoi lehdistötilaisuudessa Budapestissä.

