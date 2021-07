Yhdysvaltain oikeusministeriö määräsi Trumpin verotiedot kongressin nähtäväksi

Yhdysvaltain oikeusministeriö määräsi perjantaina maan valtionvarainministeriön luovuttamaan entisen presidentin Donald Trumpin verotiedot kongressille.

Edustajainhuoneen veroista vastaava valiokunta on vaatinut saada nähtäväkseen Trumpin verotietoja kuuden vuoden ajalta.

Oikeusministeriön mukaan valiokunnalla on laillinen oikeus saada verotiedot nähtäväkseen.

Viime helmikuusta lähtien Trumpin verotiedot ovat jo olleet syyttäjien nähtävänä New Yorkissa. Syyttäjänvirasto joutui käymään kuukausia kestäneen oikeustaistelun saadakseen verotiedot tarkasteluun.

Trump on vuosia piilotellut verotietojaan, vaikka presidentit ovat 1970-luvulta alkaen ne hyvän tahdon eleenä julkaisseet. Trump on Richard Nixonin jälkeen ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentti, joka ei ole julkistanut verotietojaan.

STT

