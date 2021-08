A2-kielet palasivat suosioon – Salossa niitä opiskelee jo yli 60 oppilasta, suosituin kielistä on saksa

– Guten Tag! huikkaa opettaja iloisesti Alhaisten koulun ylimmän kerroksen luokkahuoneen ovelta.

– Guten Tag, Frau Elomaa! vastaa runsaan kymmenen oppilaan luokka yhteen ääneen takaisin.

Opettaja Mari Elomaalle viimeinen runsas vuosi on ollut pitkästä aikaa sitä, mistä hän työssään nauttii eniten: monipuolisesta kieltenopetuksesta.

Saksan lisäksi englantia opettava Elomaa joutui muiden A2-kieliä eli vapaaehtoisia vieraita kieliä Salossa opettavien kanssa erikoiseen tilanteeseen syksyllä 2012. Tuolloin Salon kaupunki päätti lopettaa A2-kielten opettamisen säästösyihin vedoten, eikä tuota päätöstä purettu ennen kuin syyslukukaudeksi 2020.

– Opetin tuon ajan pelkästään kaikille yhteisenä A1-kielenä englantia. Olihan se harmillinen päätös, koska Salossa oli pitkät perinteet esimerkiksi saksan opetukselle ja kielen suosio lasten ja nuorten keskuudessa oli koko ajan korkealla, Elomaa sanoo.

Alhaisten koulussa saksantunnilla paikalla on 11 oppilasta lähiopetuksessa ja kolme seuraa opetusta etänä omista kouluistaan. Saksaa opiskelevia ryhmiä on yhteensä kaksi, joista toinen starttasi täksi lukuvuodeksi.

Etäopetus mahdollistaa sen, että A2-kieltä voi lähteä opiskelemaan hyvinkin matalalla kynnyksellä. Toisaalta opettaja Elomaa näkee siinä myös varjopuolia.

– Teknisesti nuoret ovat todella taitavia, ja sen puolesta etäopiskelu sujuu mallikkaasti. Mutta toki, jos esimerkiksi leikitään tai pelataan jotain peliä oppitunnilla, on etäopetuksessa oleville oppilaille osallistuminen hankalampaa. Puolensa ja puolensa, hän miettii.

Sirkkulan koulusta etänä Teams-sovelluksen välityksellä oppitunnille osallistuva Venla Virtanen jakaa osin Elomaan näkemyksen.

– Saan saman verran irti kuin tavallisesta opetuksesta, mutta onhan siinä toki eronsa. Esimerkiksi jos kysytään jotain ja viittaa ruudun välityksellä, ei opettaja välttämättä heti näe kättä ylhäällä. Myös parityöskentely on vähän haastavaa, vaikka sekin onnistuu, Virtanen miettii ja muistuttaa perään, että myös positiivisia puolia on:

– Itsenäinen työskentely ja digimateriaalit ovat toimivia. Etätunnilla pystyy paremmin keskittymään kuin luokassa.

Viidettä luokkaa Alhaisten koulussa käyvät Rasmus Ringborg ja Laura Mutanen opiskelevat saksaa A2-kielenä nyt toista vuotta. Ringborg halusi valita itselleen valinnaiseksi oppiaineeksi nimenomaan kielen muiden vaihtoehtojen sijaan. Mutanen taas harrastaa viulunsoittoa ja pääsee tuolloin hyödyntämään kieliosaamistaan.

– Viulunsoitonopettajan sijainen on lähtöisin Saksasta, joten puhumme tunneilla usein saksaa. Jos vertaa englantia ja saksaa keskenään, on saksa vaikeampi kieli oppia. Mutta kyllä se hiljalleen alkaa jo vähän sujua, Mutanen hymyilee.

Mico Holmströmille saksan osaaminen mahdollistaa puolestaan keskustelut muun muassa perhetuttavien kanssa.

– Esimerkiksi äidin paras kaveri puhuu saksaa. On ollut mukavaa, että kielitaitoa on päässyt käyttämään myös koulun ulkopuolella.

Rasmus Napa puolestaan ei ole vielä päässyt käyttämään saksaa koulun ulkopuolella, mutta suunnitelmissa on hyödyntää osaamista heti, kun koronatilanne hellittää.

– On siitä ollut puhetta, että voisimme perheen kanssa lähteä käymään Saksassa, kun koronatilanne on parempi, Napa kertoo.

KAHDEKSAN VUODEN TAUKO OPETUKSESSA

A2-kielten opetus oli Salossa tauolla säästösyistä kahdeksan vuotta syksystä 2012 syksyyn 2020. Vuosi sitten opetukseen palattiin neljän kielen, saksan, ranskan, venäjän ja ruotsin voimin. Vs. perusopetusjohtaja Jaana Talvitie sanoo, että tänä syksynä A2-kielten ryhmiä saatiin kasaan jo yhteensä neljä: saksaan kaksi, venäjään ja ruotsiin yksi kumpaankin.

– Tarve A2-kielten opetukseen on selvästi ollut olemassa. Kaikki tänä syksynä alkaneet ryhmät ovat etäopetusryhmiä, joissa opettaja pitää tunnin omassa oppilaitoksessaan ja oppilaat ovat joko samassa luokkatilassa tai eri puolilla Salon peruskouluja seuraamassa opetusta etänä. Jos jotain hyvää korona on tuonut, niin tätä nykyä nuoret ovat ainakin jo kuin kotonaan Teamsoppitunneilla, Talvitie hymyilee.

Ryhmä perustetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 12 oppilasta, jotka osallistuvat lähi- tai etäopetukseen. Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa, jossa opetukseen on ilmoittautunut vähintään kahdeksan oppilasta.

Ryhmä voi siis toimia täysin etäopetusryhmänä, mikäli mistään koulusta ei ole kahdeksaa osallistujaa, tai hybridinä, jolloin ryhmässä on lähi- ja etäopetuksessa olevia oppilaita.

Vierasta A2-kieltä voidaan opettaa myös pelkässä lähiryhmässä, jos yhdestä koulusta on riittävän paljon ilmoittautuneita oppilaita, eikä ilmoittautuneita muista kouluista ole.

A2-kielen opiskelun aloitti tänä syksynä Salossa yhteensä 66 oppilasta. A1-kielenä opetetaan Salossa englantia 1. luokalta lähtien ja B1kielenä ruotsia 6. luokalta eteenpäin.

– Mielestäni vieraiden kielten opiskelu on sijoitus tulevaisuuteen. Emme voi tietää, millaisia töitä tulevaisuudessa tulee olemaan. Se on kuitenkin varmaa, että monipuolisen koulutuksen ja sivistyksen avulla tulevaisuuden vielä tietämättömiä mahdollisuuksia on helpompi lähestyä, Talvitie muotoilee.