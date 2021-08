Kabulissa kuultu useiden rakettien lentävän, yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan lentokentän ohjuspuolustusjärjestelmä aktivoitui

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Afganistanin pääkaupungin Kabulin lentokenttää kohden ammuttiin aikaisin maanantaiaamuna viisi rakettia, kertoo uutiskanava CNN. Viranomaisten mukaan lentokentän ohjuspuolustusjärjestelmä oli aktivoitu.

Myös Valkoinen talo vahvisti, että lentokenttää kohden oli suunnattu raketteja.

– Presidentti on vahvistanut käskyään, että komentajien tulee huolehtia siitä, että kaikki mitä on tehtävissä maassa olevien joukkojen suojelemiseksi tulee tehtyä, kirjoitetaan Valkoisen talon tiedotteessa.

Myös Talebanin virkailija kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan uskovansa, että viisi rakettia oli ammuttu, mutta että lentokentän ohjuspuolustusjärjestelmä oli tuhonnut raketit.

Toistaiseksi kenenkään ei ole kerrottu vahingoittuneen raketti-iskussa, eikä tietojen mukaan myöskään lentokenttä vaurioitunut.

Rakettien laukaisua varten oli ilmeisesti käytetty autoa. Muun muassa CNN ja AFP kertovat, että kuvissa ja videoissa paikan päältä voidaan nähdä todennäköisesti improvisoituna raketinlaukaisimena käytetty auto, jonka palaneen ja rikkoutuneen rungon sisällä on näkyvissä kuusi pitkää putkea.

Aiemmin brittilehti Guardian kirjoitti, että lähellä lentokenttää asuvat ihmiset olivat kuulleet, kuinka puolustusjärjestelmä oli aktivoitu. Lehden mukaan lentokentän läheisyydessä oli nähty savua. Myös uutistoimisto AFP:n henkilökunta kertoi kuulleensa useiden rakettien lentävän kaupungin yllä.

Yhdysvallat teki sunnuntaina lennokki-iskun terroristijärjestö Isisin Afganistanin-haaran kohteeseen Kabulissa. Yhdysvaltain joukkojen on tarkoitus vetäytyä Afganistanista huomenna.

Henrietta Nyberg

STT

