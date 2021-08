Altavastaajana kentälle astellut Emil Ruusuvuori kukisti Kazakstanin Alexander Bublikin

Tennispelaaja Emil Ruusuvuori on voittanut vastustajansa, kazakstanilaisen Alexander Bublikin Yhdysvalloissa pelatussa ottelussa.

Altavastaajana kentälle astellut Ruusuvuori vei voiton erin 6-2, 7-6 (7-5). Ruusuvuori on maailmanlistalla 76:s ja Bublik 37:s. Ottelu kazakstanilaista vastaan kesti kaikkiaan noin puolitoista tuntia.

Seuraavaksi suomalaisella on vastassaan ranskalainen Benoit Paire, joka kukisti vastikään maanmiehensä Gilles Simonin erin 6-3, 6-3.

Yhdysvaltain Cincinnatin turnaus on Ruusuvuoren viimeinen ennen ensi viikolla alkavia arvokisoja, Yhdysvaltain avoimia.

STT

Kuvat: