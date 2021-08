Ammattiopistolaisten pysäköinnistä taas hammasten kiristelyä – Turuntien yrityksiltä reklamaatioita, poliisi valvoo parkkipaikkoja tiistaina

Uusi lukuvuosi, mutta vanhat kujeet.

Salon seudun ammattiopiston opiskelijoiden pysäköintikäytänteet aiheuttavat jälleen harmaita hiuksia. Ammattiopiston kiinteistöpäällikkö Marko Mäkelä kertoo, että ongelma on jokasyksyinen.

– Tilanne korostuu nimenomaan lukuvuosien alussa, kun uudet opiskelijat aloittavat koulutiensä, hän toteaa.

Salon Seudun Sanomat uutisoi ammattiopiston pysäköintitilanteesta viime vuonna otsikolla Ammattiopisto pistää pysäköinnin kuriin yksityisellä valvonnalla.

– Opiskelijat ovat pysäköineet minne sattuu. On tukittu pelastusteitä ja ruokakuljetusten reittejä, on jätetty autoja huoltohallien ovien eteen ja parkkipaikalle jopa kolmeen riviin, jolloin keskimmäiset eivät pääse lähtemään mihinkään. Autoja on jätetty myös invapaikoille, Mäkelä sanoi tuolloin.

Ammattiopisto solmi sopimuksen yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavan helsinkiläisen ParkkiPate Oy:n kanssa. Mäkelän mukaan edelleen jatkuva yhteistyö on tuottanut hedelmää.

– Piha-alueemme ovat nykyään huomattavasti turvallisempia, hän kiittelee.

Pysäköintiongelmat eivät kuitenkaan ole poistuneet vaan pikemminkin siirtyneet.

– Kulkuneuvoja on jätetty taloyhtiöiden pihoille ja asiakaspaikoille liikekiinteistöjen eteen, Mäkelä tietää.

Useat Turuntiellä toimivat yritykset ovat reklamoineet asiasta ammattiopistolle. Aiemmin oppilaiden autoja on hätistelty myös esimerkiksi Astrum-keskuksen pihasta.

– Me olemme tiedottaneet oppilaita siitä, missä sallittuja parkkipaikkoja on ja minne taas ei saa pysäköidä, Mäkelä painottaa.

Poliisi on tiettävästi valvomassa opiskelijoiden pysäköintikäytänteitä tiistaina. Seuraamuksena virheellisestä pysäköinnistä on sakko.

– Näitä poliisin täsmäiskuja on ollut edellisinäkin vuosina, Mäkelä sanoo.

”Me kyllä informoimme opiskelijoita, mutta lopulta he itse tekevät päätöksen siitä, minne pysäköivät.”

Mäkelä muistuttaa, että ammattiopisto voi valvoa pysäköintiä omilla piha-alueillaan, mutta muualla sama tilanne ei päde.

Mitä opiskelijat voisivat itse tehdä pysäköintiongelman ratkaisemiseksi? Mäkelä nostaa esille kaksi asiaa.

– Kouluun lähtöön kannattaa varata tarpeeksi aikaa, jotta ainoaksi vaihtoehdoksi ei jää kielletylle paikalle pysäköiminen.

– Toisaalta me olemme Salossa sikäli etuoikeutetussa asemassa, ettei meillä ole maksullisia pysäköintialueita. Voi olla, että parkkipaikka ei aina löydy ihan koulun vierestä, mutta muutaman sadan metrin kävely ei pitäisi olla mikään mahdoton juttu.