Viranhaltijoiden ammattitaitoa on vähätelty ja heille on naureskeltu – Someron teknisessä toimessa perätään luottamushenkilöiltä asiallisempaa toimintaa

Kuusi vuotta Someron kaupungin tilakeskuksen päällikkönä toiminut Jari Kauppi jätti viime viikolla työnsä Somerolla. Kauppi sanoo, että viime kuukausien tapahtumat helpottivat päätöstä lähteä. Kauppi puhuu kokemuksistaan, jotta tapahtumista voitaisiin ottaa opiksi.

– Toimintatapojen pitää muuttua, jotta teknisen toimen viranhaltijat voivat kokea Somerolla työssään arvostusta ja luottamusta, hän huomauttaa.

Kauppi korostaa, että työyhteisö eli esimiehet ja työkaverit olivat Somerolla mahtavia. Ylimääräinen paine tuli luottamushenkilöiltä eli teknisen lautakunnan pöydän ympäriltä.

– Osa luottamushenkilöistä kyseenalaisti toistuvasti osaamistani. Sama koski teknistä johtajaa Marko Mäkistä. Meidän ammattitaitoomme ja esittelyymme ei luotettu, vaan jokaiseen pikkuasiaan puututtiin ja kaikki yksityiskohdat tarkistettiin. Meille jopa naureskeltiin.

Kauppi sanoo, ettei ole aiemmin kokenut työurallaan vastaavaa. Kauppi tuli Somerolle Forssan ammatti-instituutin osastonjohtajan paikalta. Koko ikänsä rakennusalalla työskennelleellä rakennusinsinöörillä on vankka kokemus myös yksityiseltä puolelta suunnittelusta ja rakentamisesta valvontaan.

– Osaamistani ei ole koskaan asetettu samalla tavalla kyseenalaiseksi kuin viime kuukausina, toteaa viime viikolla Tammelan kunnan teknisenä johtajana aloittanut Kauppi.

Kauppi toivoo, että Somerolla herätään tilanteeseen ja alkaneella valtuustokaudella toimintatavat ovat toiset.

– On todella huolestuttavaa työntekijöiden pysymisen kannalta, ellei tilanne muutu. Viranhaltijat tarvitsevat työrauhan ja heidän valmisteluunsa täytyy luottaa. Luottamushenkilöiden pitää puolestaan kunnioittaa demokraattista päätöksentekoa ja löytää yhteinen tavoite, johon pyritään.

Kauppi huomauttaa, että sekä hänen että teknisen johtajan osaamista jäi viime kaudella paljon hyödyntämättä, koska luottamusta ei ollut.

– Kaikki lautakunnan jäsenet eivät luottaneet myöskään ulkopuolisiin asiantuntijoihin.

Teknistä toimea työllisti viime valtuustokaudella erityisesti urheilukentän remontti. Loppusuoralla mukaan astuivat myös uuden palvelutalon kuviot, joissa keskustelu tiivistyi betonin ja puun välille.

– Urheilukentän osalta minulle ei koskaan auennut, mitä kaikella pyörityksellä lopulta haettiin. Selkeä suunta ja tavoite hävisivät jossakin vaiheessa. Tämä on ikävää, sillä pitää muistaa, että kaikki työ ja selvitykset tehdään veronmaksajien rahoilla, Kauppi korostaa.

Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen jakaa Kaupin kokemukset.

– Teknisessä lautakunnassa keskityttiin välillä liikaa pieniin yksityiskohtiin, jolloin kokonaisuus unohtui. Osa lautakunnan jäsenistä ei luottanut minun ja Kaupin valmisteluun, ja aina ei uskottu ulkopuolelta tilattuja selvityksiäkään.

Vuonna 2010 Somerolle tullut Mäkinen sanoo, että viime kausi oli hänelle yksi työuran raskaimmista.

– Kiiruun koulu oli iso rakennushanke ja uimahallia käsiteltiin oikeudessa asti, mutta viime kuukaudet menevät jopa niidenkin yli. Erittäin paljon on tehty töitä päätettyjen hankkeiden viemiseksi eteenpäin, mutta mikään ei ole edennyt.

Mäkinen katsoo viime kuukausista huolimatta luottavaisena eteenpäin.

– Uskon ja toivon, että uudella valtuustokaudella löydetään parempi yhteisymmärrys.

”Liikaa pilkun paikan vääntämistä”

Someron teknisen lautakunnan tuore puheenjohtaja Harri Känkänen (ps.) ymmärtää teknisen toimen viranhaltijoiden turhautumisen. Känkänen toimi viime kaudella teknisen lautakunnan varapuheenjohtajana.

– Varsinkin loppukaudesta vaalien alla mukaan tuli liikaa politikointia. Osa porukasta kyseenalaisti kaikki asiat periaatteen vuoksi ja virkamiehiin ei luotettu. Pilkun paikkaa väännettiin ja sanoja taivuteltiin joka suuntaan, Känkänen kuvaa tilannetta.

Känkänen muistuttaa, että kaikki tekevät joskus virheitä.

– Viime kaudella sellaisiakin virheitä ja päätöksiä laitettiin virkamiesten piikkiin, joissa lautakunta oli mukana.

Känkänen ja teknistä lautakuntaa viime kaudella johtanut Juha Salo (kesk.) huomauttavat, että Jari Kaupin lähtö on iso menetys. Samalla he peräänkuuluttavat virkamiehille työrauhaa ja arvostusta. Känkänen uskoo, että uudella kaudella tähän myös päästään.

– Asioiden saaminen eteenpäin edellyttää myös sitä, että me luottamushenkilöt haemme yhdessä kompromisseja somerolaisten parhaaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että nähdään muutakin kuin oma mielipide.

TOIMITTAJAN KOMMENTTI

Vakava viesti

Someron teknisestä toimesta kuuluvat viestit ovat pysäyttäviä ja vakavia.

Työelämässä motivaatio ja työpaikalla viihtyminen riippuvat väkisin siitä, miten sinua kohdellaan ja arvostetaan. Arvostuksen puuttuessa ei auta, vaikka tietäisit itse olevasi kuinka pätevä työssäsi.

Tärkeän inhimillisen puolen lisäksi asiaan liittyy myös laajempi ulottuvuus. Kunnat kilpailevat jatkuvasti hyvistä tekijöistä yksityisen puolen kanssa. Mitä huonompi maine kunnilla on työnantajina, sitä vaikeampi on saada osaavaa väkeä. Monella alalla yksityiset pystyvät lisäksi tarjoamaan palkkoja ja muita etuja, joihin kunnat eivät kykene.

Esimiesten lisäksi luottamushenkilöillä on kuntapuolella iso vastuu. Aktiivisuus ja asioihin perehtyminen ovat hyviä asioita, toisten osaamisen ja mielipiteiden väheksyminen taas kaikkea muuta.