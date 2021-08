Asumistuen tarve Salossa muuta maata vähäisempi – ”Salo on vähän erityyppinen kunta”

Yleistä asumistukea on haettu Salossa viime vuosina maltillisesti valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna. Koko maassa yleistä asumistukea saavien ruokakuntien, eli kotitalouksien määrä nousi viime vuonna ensimmäistä kertaa yli 400 tuhannen, mutta Salossa tukea saavien kotitalouksien määrä ei ole muuttunut viime vuosina käytännössä yhtään.

Salossa tukea saavia ruokakuntia oli viime vuonna 2 330, kun vuotta aiemmin lukema oli 2 300. Vuonna 2017 määrä oli 2 464.

– Kaiken kaikkiaan yleinen asumistuki menee aika käsi kädessä työttömien perusturvan kanssa. Mutta toki muutosta näkyy myös isoissa yliopistokaupungeissa, joissa iso osa yleisen asumistuen saajista on opiskelijoita. Salo on vähän erityyppinen kunta, joten myös tuen saajat jakautuvat eri tavalla, pohtii Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.

Salossa selvästi suurin osa yleisen asumistuen saajista on työttömiä. Heitä on kaikkiaan tuen saajissa runsaat 1 200, joskin tuokin määrä on ollut laskemaan päin. Vielä vuosina 2016 ja 2017 työttömiä asumistuen saajia oli kaupungissa yli 1 400.

Kelan Jauhiainen näkee, että yleistä asumistukea uskalletaan hakea pienelläkin kynnyksellä, sillä sitä on helppo hakea, eikä elämäntilanne vaikuta sen hakemiseen.

– Sitä voi hakea elämäntilanteesta riippumatta kaikki pienituloiset. Oli sitten työtön opiskelija tai vaikka pienituloinen työssäkäyvä.

Yleinen asumistuki myönnetään aina vuodeksi kerrallaan. Hakijan toimeentulo tarkistetaan aina vuoden välein uudelleen. Monilla hakeminen voi jäädä siitä syystä, että korvausmäärä jäisi kovin pieneksi.

– Ehkä kyse on enemmän viitsimisestä. Tulot leikkaavat tukea ja jos tulojen jälkeen tuen osuus jää kovin pieneksi, onko valmis näkemään vaivan hakemisen eteen. Pienituloiset varmasti hakevat, koska se on niin olennainen osa heidän tuloaan, Jauhiainen pohtii.

Euromääräisesti Saloon maksettiin viime vuonna yhteensä hieman reilu kahdeksan miljoonaa euroa yleistä asumistukea. Summa on vaihdellut viimeiset neljä vuotta kahdeksan miljoonan euron molemmin puolin.

Selvempi muutos näkyy siinä, miten paljon eläkkeensaajille on maksettu yleistä asumistukea viime vuosina. Kun vielä vuosina 2016 ja 2017 yhteenlaskettu summa ylitti 200 000 euron rajapyykin Salossa, on viime vuosina jääty noin 170 000 euroon.

Keskimääräinen tukisumma salolaiselle ruokakunnalle oli viime vuonna 267,20 euroa, kun valtakunnallinen lukema oli huomattavasti korkeampi: 323,85 euroa.

Yleisen asumistuen saajaruokakuntien kehitys Salossa viime vuosina: