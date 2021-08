Biden: Uusi hyökkäys Kabulin lentokentällä erittäin todennäköinen lähiaikoina

Yhdysvaltain sotilaskomentajat uskovat, että uusi terrori-isku Kabulin lentokentällä on erittäin todennäköinen seuraavien 24-36 tunnin kuluessa, sanoi presidentti Joe Biden lausunnossaan lauantai-iltana Suomen aikaa.

Presidentin mukaan varhain lauantaina Yhdysvaltain tekemä lennokki-isku Isis-K:ta vastaan ”ei ole viimeinen”.

Biden sanoi, että tilanne Kabulin lentokentän alueella jatkuu erittäin vaarallisena ja terrorihyökkäysten uhka korkeana.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon ilmoitti lauantaina, että Yhdysvaltain perjantaisessa lennokki-iskussa surmattiin kaksi terroristijärjestö Isisin näkyvässä asemassa ollutta ”kohdetta”.

Lisäksi yksi kohde haavoittui, kertoi kenraali Hank Taylor tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa iskussa ei kuollut siviilejä.

– Täsmentämättä tulevia suunnitelmia voin sanoa, että meillä on taito puolustaa itseämme ja kyky panna toimeen tarpeen mukaan terrorismin vastaisia operaatioita, Taylor sanoi CNN:n mukaan.

Pentagon kieltäytyi sanomasta, olivatko iskun kohteena olleet ihmiset suoraan osallisena Kabulin lentokentän ulkopuolella torstaina tehtyyn itsemurha-iskuun.

Torstaina tehdyssä iskussa kuoli ainakin 180 ihmistä ja haavoittui ainakin 200, kertovat muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN ja New York Times -lehti. Kuolleiden joukossa oli 13 yhdysvaltalaissotilasta.

Talebanin mielestä lennokki-isku oli selkeä hyökkäys Afganistanin maaperällä

Äärijärjestö Taleban tuomitsi lauantaina Yhdysvaltain lennokki-iskun Isisin taistelijoita vastaan. Järjestön tiedottaja Zabihullah Mujahid sanoi uutistoimisto Reutersille, että kyse oli ”selkeästä hyökkäyksestä Afganistanin maa-alueella”.

Hän kuitenkin vetosi Yhdysvaltoihin ja muihin länsimaihin, jotta ne säilyttäisivät diplomaattisuhteet Afganistaniin sotilaiden vetäytymisen jälkeenkin.

Zabihullah Mujahid kertoi myös, että Taleban ilmoittaa Afganistanin uudesta hallituksesta alkavalla viikolla.

”Yhdysvallat on yhä vastuussa lentokentästä ja turvallisuudesta”

Puolustusministeriön mukaan uhat Kabulin lentokentällä ovat yhä hyvin todellisia.

– Me tarkkailemme niitä kirjaimellisesti reaaliaikaisesti, Kirby sanoi.

Yhdysvaltain sotilaat ovat Kirbyn mukaan ”alkaneet vetäytyä” Kabulin lentokentältä, mutta hän huomautti, että Yhdysvallat on yhä vastuussa lentokentästä ja turvallisuudesta. Hän ei kuitenkaan kertonut, kuinka paljon amerikkalaissotilaita on lentokentältä lähtenyt.

– Me jatkamme operointia lentokentällä loppuun asti… Me jatkamme tuon lentokentän pyörittämistä varmistaaksemme sen, että voimme suorittaa operaatiomme, sanoi puolestaan Taylor.

Kirbyn mukaan Taleban ei ole lentokentällä eikä ole miehittänyt kentän portteja.

STT

Kuvat: