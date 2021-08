Biden: Yhdysvallat lupaa tuoda jokaisen kansalaisensa pois Afganistanista

Jokainen Afganistanista pois haluava yhdysvaltalainen tuodaan pois maasta, lupasi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.

Biden kertoi asiasta perjantaisessa puheessaan Afganistanin tilanteesta Valkoisessa talossa.

Bidenin mukaan ihmisten evakuoiminen Kabulista on yksi historian laajimmista ja vaikeimmista operaatioista, jossa käytetään niin sanottua ilmasiltaa.

Biden lisäsi, että hän ei kuitenkaan voi taata operaation lopputulosta.

– Mutta ylipäällikkönä lupaan ottaa käyttöön jokaisen tarvittavan resurssin, Biden sanoi.

Yhdysvallat on lennättänyt noin 13 000 ihmistä pois Afganistanista elokuun 14. päivästä lähtien.

Biden kertoi, että evakuointilentojen liikennevirta on vakiintunut ja vuorokaudessa evakuoitavien ihmisten määrä on noussut.

– Olemme saaneet lennätettyä 5 700 ihmistä pois torstaina, Biden kertoi.

Bidenin mukaan yhdysvaltalaisten tarkkaa määrää Afganistanissa selvitetään edelleen.

Yhdysvallat on pitänyt jatkuvaa yhteyttä Talebanin kanssa, jotta yhdysvaltalaisten turvallinen kulku Kabulin lentokentälle saadaan taattua, Biden kertoi.

– Yksikin meitä kohtaan suunnattu hyökkäys tai häirintäyritys lentokentällä tulee saamaan nopean ja voimakkaan vastareaktion, Biden sanoi.

Biden on saanut osakseen kovaa arvostelua Yhdysvaltain vedettyä joukkonsa Afganistanista ja maan jäätyä Taleban-järjestön hallintaan. Biden sanoi puheessaan, että Yhdysvaltain liittolaiset eivät ole kyseenalaistaneet maan uskottavuutta.

STT

Kuvat: