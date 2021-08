Brittiväite: Bottaksen siirto Alfa Romeolle vahvistumassa tällä viikolla

Mercedeksen suomalaiskuljettaja Valtteri Bottaksen jatkokuviot formula ykkösissä ovat olleet sarjan polttavinta spekulaatiota jo pitkään. Tietoa siitä, ajaako Mercedestä ensi kaudella Bottas vai brittilupaus George Russell, saattaa olla luvassa piankin, ja jos brittilehti The Sunia on uskominen, kenties jo tällä viikolla.

– Bottaksen siirtymisen Alfa Romeolle uskotaan vahvistuvan tällä viikolla – avaten tien Russellin liittymiselle Mercedeksen riveihin, lehti kirjoitti maanantaina.

Bottas korvaisi Alfa Romeolla Kimi Räikkösen, 41, jonka huiman pitkälle F1-uralle näin ollen ”lähes varmasti laskeutuisi esirippu” kuten The Sun maalailee.

Lehti esittää, että Mercedes ilmoittaa ensin aikeestaan jättää Bottas ilman jatkosopimusta, ja tämän jälkeen Alfa Romeo julkaisisi sopimuksen suomalaisen kanssa. Lopuksi Mercedes sitten vahvistaa Russellin sopimuksen.

Bottas puolestaan julkaisi maanantaina pari mielenkiintoista päivitystä sosiaaliseen mediaan. Muun muassa MTV kertoi, kuinka Bottas julkisti Instagram-tilinsä tarinaosiossa kuvan, jossa pöydällä komeilee paperi ja metallinen täytekynä.

Myöhemmin Bottas esitteli some-seuraajilleen kuvia uudesta Mercedes-urheiluautosta.

– Uusi auto -päivä, Bottas kirjoitti.

Nähtäväksi jää, mitä tuleman pitää. Ehkä jo tällä viikolla.

https://www.thesun.co.uk/sport/16006446/george-russell-mercedes-move-bottas-hamilton/

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/f1-huhujen-keskella-oleva-valtteri-bottas-julkaisi-uudesta-sopimuksesta-vihjailevan-kuvan-esitteli-sitten-tuliteran-super-mersunsa-uusi-auto-paiva/8223510#gs.9nwuq3

https://twitter.com/ValtteriBottas/status/1432368043984834562

STT

