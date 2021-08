Carolina Hurricanes teki houkuttelevan sopimustarjouksen Jesperi Kotkaniemelle ja nälvi Montreal Canadiensia sosiaalisessa mediassa

Jääkiekon NHL-liigassa pelaava Carolina Hurricanes on tehnyt sopimustarjouksen Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjälle Jesperi Kotkaniemelle, kertoi kanadalainen urheilumedia TSN. Carolina tarjoaa 21-vuotiaalle keskushyökkääjälle muhkeaa 6,1 miljoonan dollarin yksivuotista sopimusta, jonka Kotkaniemi on hyväksynyt.

Kotkaniemi on rajoitettu vapaa agentti. Canadiensilla on mahdollisuus pitää porilaishyökkääjä riveissään, jos se vastaa seuraavien seitsemän päivän aikana Carolinan tarjoukseen.

Kotkaniemi teki viime kaudella 56 runkosarjaottelussa tehot 5+15=20. Pudotuspeleissä hyökkääjä iski 19 ottelussa viisi maalia ja kolme syöttöä, kun Canadiens eteni aina liigan finaaleihin saakka.

Kotkaniemi on NHL:n kolmosvaraus vuodelta 2018.

Carolinan GM Don Waddell vahvisti, että Kotkaniemi on halukas liittymään Hurricanes-ryhmään. Joukkueessa pelaavat suomalaisista myös hyökkääjätähdet Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen sekä seuraan liittynyt maalivahti Antti Raanta.

– Hän on nähnyt joukkueemme ydinrungon ja haluaa olla osana sitä, Waddell sanoi.

Montrealilla ja Carolinalla on yhteistä lähihistoriaa suomalaishyökkääjien havittelemisesta. Canadiens teki reilut kaksi vuotta sitten sopimustarjouksen Aholle, mutta suomalaistähti jäi Raleighiin Carolinan vastattua tarjoukseen.

Hurricanes kiusoitteli kanadalaisseuraa sosiaalisessa mediassa. Seuran Twitter-tilillä esiintyivät lauantaina muun muassa Uno-pelin suunnanvaihtokortti ja silmäänsä iskevä Sebastian Aho.

https://www.tsn.ca/montreal-canadiens-carolina-hurricanes-jesperi-kotkaniemi-1.1686991

https://twitter.com/canes?lang=fi

STT

