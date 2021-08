Cleveland toivottaa suomalaispelaaja Markkasen tervetulleeksi riveihinsä – joukkueet vahvistivat suomalaisen siirron

Suomalaiskoripalloilija Lauri Markkasen siirto on vihdoin virallista. Jatkossa suomalainen sonnustautuu NBA-joukkue Cleveland Cavaliersin paitaan. Joukkue vahvisti jo aiemmin yhdysvaltalaismediassa kerrotut tiedot Twitterissä.

Cavaliers toivottaa tviitissään Markkasen tervetulleeksi riveihinsä ja joukkueen johtaja Koby Altman arvioi suomalaisen parhaiden koripalloaikojen olevan vielä edessä.

Aiemmin Markkanen edusti NBA:ssa Chicago Bullsia, joka on niin ikään vahvistanut siirron tuoreeltaan Twitterissä.

Yhdysvaltalaismedia ESPN kertoi Markkasen ja Clevelandin välisestä sopimuksesta jo perjantaina. ESPN:n mukaan Markkasen sopimus on kestoltaan neljä vuotta ja arvoltaan noin 57 miljoonaa euroa.

https://twitter.com/cavs/status/1431753462690156544?s=20

https://twitter.com/chicagobulls/status/1431741036074778636?s=20

https://www.espn.com.sg/nba/story/_/id/32096028/sources-cleveland-cavaliers-get-lauri-markkanen-chicago-bulls-sign-trade-part-3-way-deal-portland-trail-blazers

STT

