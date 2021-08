Eduskunta varautuu käsittelemään pikaisesti tapahtumia rajoittavien turvavälien poistoa – ”Oli jo kesäkuussa tahtotila muuttaa lakia”

Eduskunta on varautunut ottamaan pikaisesti käsittelyyn lakimuutoksen, joka poistaisi kahden metrin turvavälit tartuntatautilaista.

Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) STT:lle.

Turvavälivaatimus on vaikeuttanut merkittävästi kulttuuri- ja urheilutapahtumien järjestämistä pahimmilla tautialueilla. Sen poistamisesta on käyty viime päivinä julkisuudessa poukkoilevaa keskustelua.

– Meillä on varattu ensimmäinen valiokunnan kokous ensi viikon keskiviikkona, ja jos tämmöinen tulisi, niin tämähän olisi hyvin kiireellinen asia ainakin meidän mielestämme. Haluaisimme tämän mahdollisimman nopeasti voimaan, Lohi sanoo STT:lle.

– Meillä oli jo kesäkuussa valmius ja tahtotila, että olisi kannattanut tehdä tämäntyyppinen muutos, mutta silloin hallitus ei tällaista esittänyt.

Hänen mukaansa valiokunnalla on valmius ottaa esitys ennakkokäsittelyyn jo ennen lähetekeskustelua ja pyrkiä saamaan siitä mietintö aikaiseksi ensi viikon aikana, jolloin lakimuutos voisi aivan aikaisimmillaan mennä eduskunnasta läpi 17. syyskuuta päättyvällä viikolla.

– Tämä on mahdollista, mutta se edellyttää tietenkin sitä, että tuo hallituksen esitys valmistuu piakkoin, Lohi sanoo.

Hänen mukaansa turvavälien poisto on yksinään hyvinkin nopea ja yksinkertainen tehdä, sillä kyseessä on hyvin rajattu ja yhteen pykälään kohdistuva esitys.

Asian linkittäminen valmisteilla olevaan koronapassiin veisi Lohen mukaan olennaisesti kauemmin eikä olisi siksi järkevää.

Kiurun koettu jarruttavan hanketta

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi maanantai-iltana Twitterissä, että määritelmä kahden metrin turvavälistä poistetaan tartuntatautilaista ja muutos viedään eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pikaisesti. Lakimuutosta valmistelee sosiaali- ja terveysministeriö.

Tätä ennen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ehti viime perjantaina linjata, että nimenomaan koronapassi mahdollistaa turvaväleistä luopumisen ja näitä käsitellään yhdessä. Koronapassilla todistetaan, että henkilö on rokotettu, koronan sairastanut tai hiljattain testattu.

Hallituslähteistä arvioidaan STT:lle, että esitys turvavälien poistamisesta voisi aikaisimmillaan valmistua tällä viikolla.

Kiurun johtamasta STM:stä ei ole toistaiseksi lupailtu näin nopeaa aikataulua.

STT:n tietojen mukaan hallituspuolueiden kesken oli yhteisymmärrys turvavälien poistamisesta jo siinä vaiheessa, kun asia päätettiin yrittää viedä läpi ministeriön ohjauskirjeellä alueviranomaisille, jotka päättävät rajoituksista. Muissa hallituspuolueissa on koettu Kiurun jarruttaneen hanketta linkittämällä turvavälien poisto koronapassiin.

Susanna Jääskeläinen, Saila Kiuttu

STT

Kuvat: