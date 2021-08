Ei lipsuta ilmastotoimista

Salon ilmasto-ohjelman tavoitteeksi on asetettu, että kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tuolloin Salo siis tuottaisi hiilidioksidipäästöjä vain sen verran kuin se pystyy sitomaan.

Ilmastotavoitteessa iso rooli on öljylämmityksellä. Tavoite on, että vuoteen 2035 mennessä öljystä on päästy eroon kaupungin kiinteistöjen pääasiallisena lämmitysmuotona. Matkaa vielä on, ja lämmitysjärjestelmien vaihto vaatii budjettirahaa.

Vielä viisi vuotta sitten lämmitysöljyä paloi Salon kiinteistöissä 930 000 litraa vuodessa. Kulutus on pienentynyt yli kolmanneksella, mutta edelleen yli 30 kaupungin rakennusta lämpiää öljyllä.

Öljylämmitystä on vaihdettu lähinnä maalämpöön. Muutos on kallis kertainvestointi, mutta päästövähennysten lisäksi kaupunki hyötyy säästämällä samalla selvää rahaa. Öljyn vaihtaminen maalämpöön tulee kaupungille jatkossa halvemmaksi, kun vuotuiset lämmityskustannukset pienenevät merkittävästi.

Budjettirahaa tähän pitäisi varata vuosittain 350 000 euroa, jonka turvin voidaan tehdä pari isoa remonttia. Aika näyttää, riittääkö summa, ettei vuonna 2035 öljyä enää palaisi Salon kiinteistöissä.

Kun taloudellinen tilanne on tiukka, kasvaa houkutus lämmitysremontteihin varatun määrärahan leikkaukseen. Jos näin tehdään, ilmastotavoitteesta on vaikea pitää kiinni. Öljylämmityksestä luopumisen lykkääminen on muutenkin kyseenalaista, sillä investointi tuo vuosien mittaan kaupungille selvää säästöä.

Kallista lämmitysremonttia ei tietenkään kannata tehdä niihin kiinteistöihin, joille kaupungilla ei ole tulevaisuudessa enää käyttöä. Tämä lisää painetta nopeisiin ratkaisuihin esimerkiksi kaupungin hoivakotien jatkosta.

Hallituksen ohjelmassa patistetaan valtiota ja kuntia luopumaan kiinteistöjen öljylämmityksestä jo vuoteen 2024 mennessä. Tähän aikatauluun ei Salon lisäksi päästä monessa muussakaan kunnassa.

Salon oma tavoitevuosi 2035 sen sijaan on realistinen, kunhan budjettirahoista ja remonteista ei lipsuta.

Öljylämmityksen lisäksi listalla on joukko muita tärkeitä ilmastohankkeita. Salossa otettiin jo iso askel, kun jätevoimala syrjäytti kivihiilen ja turpeen polton. Nyt kaukolämpöä tuotetaan polttamalla jätteitä Korvenmäen uudessa voimalassa.

Aurinkovoimalla tuotetaan nyt sähköä lukioon, uimahalliin ja Salohalliin. Tätä kannattaa jatkaa. Aurinkoenergian hyödyntämisessä on vielä paljon mahdollisuuksia.