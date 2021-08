Elokuva-arvostelu: Isä tarjoilee parasta draamaa valkokankaalla pitkiin aikoihin

ISÄ (The Father, Iso-Britannia/Ranska 2020). Ohjaus: Florian Zeller. Käsikirjoitus: Christopher Hampton perustuen Florian Zellerin näytelmään. Kuvaus: Ben Smithard. Leikkaus: Yorgos Lamprinos. Musiikki: Ludovico Einaudi. Näyttelijät: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatis, Olivia Williams, Imogen Poots, Rufus Sewell.

Sairaus ja elokuva tulevat perinteisesti huonosti toimeen keskenään, sillä yhdistelmästä syntyy joko mahtipontista melodraamaa tai itsetarkoituksellista yleisön itkettämistä.

Paitsi jos lähdeteksti on yhtä vahva kuin Isässä. Ranskalaisen Florian Zellerin näytelmä muistisairaan miehen ja hänen tyttärensä elämästä karttaa kaikki kuviteltavissa olevat latteudet ja keskittyy pelkästään itse asiaan: miltä tuntuu kun ympäröivä todellisuus ja läheiset ihmiset muuttuvat päivä päivältä vieraammiksi, kunnes jäljelle jää vain pelko siitä että on tyystin yksin maailmassa.

Zeller on ohjannut näytelmätekstistään intiimin draaman, joka epäilemättä on elokuvana virheetön suoritus mutta jota ei pysty katsomaan muuna kuin ainutlaatuisen uskottavana kuvauksena muistin sortumisesta. Zeller antaa ymmärtää jutun päähenkilön olevan Anne (Olivia Colman), keski-ikäinen ja mahdollisesti elämänpettynyt lontoolaisnainen, josta on olosuhteiden pakottamana tulossa dementoituvan isänsä omaishoitaja.

Kerronnan edetessä ja tematiikan syventyessä elokuvan todelliseksi keskukseksi kohoaa kuitenkin Olivian isä Anthony (Anthony Hopkins) viimeistään silloin, kun hän joutuu kysymään itseltään ja vähän muiltakin ”kuka minä olenkaan”. Tuo hetki on riipaiseva ja nimenomaan Hopkinsin ällistyttävän näyttelijätyön ansiosta parasta draamaa valkokankaalla pitkiin aikoihin.

Anthonyn elämän arkipäiväisiä hetkiä ja kohtaamisia tarkastellaan kerrostuen ja hiukan näkökulmaa muunnellen. Mosaiikkimainen tekniikka visualisoi hapertuvan muistin olemuksen. Niin ikään Isä esittää kovin uskottavasti Anthonyn satunnaiset selvänäköisyyden hetket, jolloin hän palautuu siksi mieheksi, joka hän joskus oletettavasti on ollut.

Ohjaajantaitoa Florian Zeller osoittaa tekemällä eläväksi parin huoneen kamarinäytelmän.

Tarinan tapahtumat ovat niukat ja ulkoiset puitteet miltei olemattomat. Valtava vastuu jää Isän harvoille näyttelijöille, vieläpä niin että sinänsä upeasti kirjoitettua dialogiakin olennaisemmiksi kasvavat Hopkinsin yllättävät ja Colmanin ymmärtävät eleet sekä pienempiä rooleja vetävien Olivia Williamsin , Imogen Pootsin ja Rufus Sewellin hämmentyneet reaktiot.

Ne kaikki Zeller maanittelee esiin herkkinä ja autenttisina eikä mikään Isän näyttelijäohjauksessa paljasta, että Zeller on tosiaankin tekemässä vasta ensimmäistä elokuvaansa.