Enää kaksi yötä H-hetkeen – Taiteiden Yä on lähtökuopissa

Salon kolmas Taiteiden Yä -tapahtuma järjestetään Salon keskusta-alueella tämän viikon torstaina. Kaikki alkaa olla valmista, kun H-hetkeen on enää kaksi yötä.

Koko perheen tapahtuman järjestää EtnoSalo ry yhdessä kymmenien muiden toimijoiden kanssa.

– Olemme tosi iloisia, että pääsimme järjestämään tätä tapahtumaa. Todella paljon tekijöitä on lähtenyt mukaan huolimatta siitä, että eletään edelleen poikkeusaikoja, kiittää EtnoSalon Sanna Jousi.

Taiteiden Yä tarjoaa ohjelmaa aamukymmenestä aina iltakymmeneen asti. Koko ohjelman näkee osoitteesta: taiteidenya.net sekä suurista ohjelmalakanoista, joita on Prismassa, K-Citymarketissa, Plazassa, pääkirjastossa ja kaupungintalolla. Tietoa saa tapahtumapäivänä myös torilla olevasta infokontista sekä Salon seudun ammattiopiston matkailualan opiskelijoilta, jotka tunnistaa keltaisista opasliiveistä.

– Ja torstaina ei tietenkään sada. Olemme tanssineet aurinkotansseja, sanoo EtnoSalon Liisa Käiväräinen.

Taiteiden Yän keskeisimpiä tapahtumapaikkoja ovat tori ja Helsingintien tapahtuma-alue eli Helsingintie Horninkadulta Rummunlyöjänkadulle. Katuosuus suljetaan liikenteeltä klo 12–23.

Tuona aikana Helsingintien tapahtuma-alueella on erilaisia näytteilleasettajia, myyjiä ja esityksiä. Taikuri Lauri Tuhkanen esimerkiksi viihdyttää katutaikuudella, ja Circus Lounge ja Johku järjestävät lapsille osallistavaa sirkustelua ja temppurataa.

Salon Seuratanssiklubi ja Tanssiurheiluseura Swivel puolestaan tanssittavat ja opettavat lyhyitä koreografioita, ja Kangoo Club Salo tutustuttaa hyppytreeneihin. Salon Viihdelaulajat pitää kadulla avoimet harjoitukset, joissa yleisö voi kulkea eri ääniryhmien välissä kuuntelemassa eri stemmoja.

Torilla on tuttuun tapaan klo 17–22 Jättipiknik, jossa on myynnissä monenlaista suolaista ja makeaa syötävää.

– Myyjiä on yhteensä seitsemäntoista eli aika kivasti, Sanna Jousi toteaa.

Jättipiknikin herkkuja voi ostaa kotiin tai istua nauttimaan niitä ja seurata samalla torin lavalla olevaa ohjelmaa, joka käynnistyy yhtä aikaa piknikin kanssa.

Luvassa on muun muassa Wounded Silencen folk rockia, J. Karjalaisen musiikkia, jota tulkitsee Mikko ja Sankarit, Makkia Studion esittämää tanssia ja akroilua sekä Salon seurakunnan GospelLattareita. Viimeisenä vuorossa on klo 21.30 Hekate’s Fire -tulishow. Torin ympyräparkissa on lisäksi Riverside Cruisers ry:n jenkkiautonäyttely.

– Joitain peruutuksia on tullut, eli jos joku paikallinen taiteilija haluaa esiintyä, lava-aikaa on vielä tarjolla. Kannattaa olla asiasta yhteydessä meihin, Jousi vinkkaa.

Nähtävää on myös monissa muissa paikoissa. Esimerkiksi Salon kaupunki on mukana monipuolisesti.

Taidemuseo Veturitalliin ja Salon elektroniikkamuseoon pääsee puoleen hintaan. Veturitallin pihalla voi teettää itsestään klo 12–17 pikakarikatyyrin, joita piirtää karikatyyritaiteilija Teuvo Salminen.

Salon pääkirjastoon voi mennä kertomaan suosikkikirjastaan ja tutustumaan Kirsti Kirjavaisen Nepal-aiheiseen valokuvanäyttelyyn. Kirjaston pihalla on puolestaan Salon kansalaisopiston kahvipöytäperformanssi.

– Kansalaisopiston ja kaupungintalon henkilökunta heittäytyvät tapahtumaan hienosti mukaan. Kaupungintalolla on ohjelmaa klo 15.30–20. Valtuustosalissa on infon Hannan ämpärikahvibingo klo 17–18.30, kaksi kierrosta. Järjestämme myös kaupungintalokierroksia ja kahvila-ravintolamme siirtyy ulos, kertoo kaupungin kulttuurituottaja Sini Lundgren.

– Klo 15.30 alkaa Swinging Mamas -yhtyeen Huviretki-lastenlaulukonsertti, ja klo 16.30–18 pihalla on Lapsilta lapsille – kylästä kylään -yhteisötaidepaja. Kaupungintalolla on myös esillä yhteisötaideteos, jota taidepajoihin osallistuneet lapset ovat tehneet läpi kesän eri puolilla Saloa, hän jatkaa.

Myös salolaisten työnhakijoiden palvelupiste Voimala 2.0 kirjaston kupeessa on mukana. Voimalassa voi muun muassa osallistua piirustuskilpailuun ja piirtää unelmiensa työympäristön tai maistaa kahviossa Taiteiden Yä -leivosta. Salon Musiikkiopisto taas musisoi Kärjen talon pihalla.

Taiteiden Yön tapahtumapaikkoja ovat myös Kauppakeskus Plaza, Kulttuuritalo Villi, Salon Taitokeskus, Bizarre, Salon Taiteilijaseuran Taidelainaamo, Pop Shopin näyteikkuna, Kehystämö Friz, Kahvila Asema, entinen Café Maku, Palvelukeskus Ilolansalo, Maran Baari, Teatteri Provinssi, Salon Teatteri, Bio-Salo ja Salon 4H-yhdistyksen tilat.

Esimerkiksi Kahvila Asemalla on klo 19 Pin-Up Petrols ry:n muotinäytös 1950-luvun henkeen, ja entisen Café Makun tiloissa soi klo 17–21 SaloJazz Corner. Teattereissa yleisöllä on mahdollisuus päästä seuraamaan avoimia harjoituksia.

– Teatteriravintolamme on avoinna klo 17–20, ja klo 18–20 voi tulla katsomaan Vuonna 85 -musikaalin avoimia harjoituksia, kertoo Teatteri Provinssin Ritva Suominen.

– Meilläkin on avoimet ovet Vuokravaimo-farssin harjoituksiin klo 18–19. Ensin pyysimme ennakkoilmoittautumisia, mutta nyt kun rajoituksia poistettiin, ilmoittautumisia ei tarvita, vaan voi vain tulla paikan päälle. Suosittelemme silti edelleen maskin käyttöä ja terveysturvallisuuden muistamista, sanoo Salon Teatterin Miia Raivikko-Alhoranta.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kumosi perjantaina kokoontumisrajoitukset ja lähikontaktien välttämisvelvoitteen Varsinais-Suomessa. Sanna Jousi toteaa, että rajoitusten poistaminen vapauttaa vähän toimintaa Taiteiden Yän eri pisteissä, mutta tapahtumassa mennään silti terveysturvallisuus edellä. Näytteilleasettajille on suositeltu maskin käyttöä ja käsidesejä pidetään saatavilla.

Uutta tänä vuonna on, että Taiteiden Yä levittäytyy myös päiväkoteihin. Torikadun, Anjalan ja Isohärjänmäen päiväkodeissa lapset tanssivat päiväkotinsa pihalla klo 10 Karri Torakka -kappaleen tahtiin, ja esitystä voi mennä seuraamaan päiväkodin aidan takaa. Tanssi kestää noin 3 minuuttia.

Karri Torakka on Lasten Laulukaupungin lastenlaulukilpailuun vuonna 2013 osallistunut kappale, jonka ovat tehneet Saija-Reetta Kotirinta ja Miia Liukkonen. Kappaleeseen on suunnitellut Taiteiden Yätä varten koreografian Makkia Studion Maria Härmä.

Salon Taiteiden Yä Salon keskustassa 2. syyskuuta klo 10–23.