Epäluottamus söi äänestysintoa

Epäluottamus politiikkaan heikensi äänestyshalukkuutta kuntavaaleissa. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan epäluottamus oli syynä noin kolmella neljästä kuntavaaleissa nukkuneella.

Kuntavaalien äänestysprosentti jäi ennätysalhaiseksi. Koko maassa äänestysprosentti oli 55,1. Tätä alhaisempi äänestysprosentti on mitattu viimeksi vuoden 1945 kuntavaaleissa, jolloin äänestämässä kävi 54,9 prosenttia äänioikeutetuista.

Salossa kuntavaaleissa äänesti 53,7 prosenttia, mikä on valtakunnan tulosta heikompi.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksessa haetaan syitä, miksi kuntavaaleissa jätettiin äänestämättä. Suurimmaksi selittäjäksi nousi kansalaisten kokema epäluottamus politiikkaan.

Tulos antaa aihetta huoleen. Suomi kuitenkin tunnetaan demokraattisena maana ja oikeusvaltiona. Pääsääntöisesti yksittäiset poliitikot ja puolueet hoitavat luottamustehtäviään vastuullisesti, vaikka väärinkäytöksiä välillä nouseekin esille.

Epäluottamuksen kasvua on vaikea selittää millään yksittäisellä tekijällä. Mielikuvan taustalla voivat olla sosiaalisessa mediassa leviävät epämääräiset väitteet ja poliitikkoihin kohdistuvat vihapuheet ja maalitukset.

Äänestämättä jättämiseen vaikutti epäluottamuksen lisäksi, että sopivaa ehdokasta ei löytynyt. Vaaleissa nukkuneet kokivat myös, että riittävää syytä äänestämiseen ei ollut.

Vastaavasti äänioikeuden käyttämiseen vaikutti ensisijaisesti velvollisuudentunto. Yli neljä viidestä äänestäneestä kertoi, että vaaliuurnille lähtöön vaikutti kokemus kansalaisvelvollisuudesta.

Myös tunne oman äänen vaikuttavuudesta kotikunnan asioihin ja kuntavaalien tulokseen olivat merkittäviä syitä äänestää.

Epäluottamus on turha painolasti kuntapolitiikan harteilla, joka on syytä ravistaa pois. Uusien valtuutettujen ja puolueiden pitää omalta osaltaan vahvistaa luottamusta politiikkaan ja osoittaa, että yksittäiselläkin äänellä on merkitystä.

Tämä edellyttää hyvää keskusteluyhteyttä kuntalaisten ja päättäjien välillä koko vaalikauden aikana.