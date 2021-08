Etätyön pelisäännöt haussa

Koronapandemian pakottama etätyöloikka on jo ehtinyt nähdä monia vaiheita.

Alun nopean pakkosiirtymän jälkeen etätyövälineet ja -käytännöt saatiin monella työpaikalla toimimaan hyvin, ja etätyöstä tuli osa korona-arkea.

Epidemiatilanteen rauhoittuessa ja rokotusten edetessä alettiin puhua paluusta työpaikoille ja etätyön hybridimallista – kunnes epidemia jälleen kiihtyi, ja vahva etätyösuositus tuli monin paikoin uudelleen voimaan.

Korona-aika on poikinut monenlaisia selvityksiä ja tutkimuksia etätyöstä.

Suomen Yrittäjien teettämä työelämägallup viime helmikuulta kertoo suomalaisten pitävän etätyöskentelystä. Gallupin mukaan niistä, jotka ovat jo tehneet etätöitä, 81 prosenttia haluaisi tehdä niitä myös jatkossa.

Yksi syy etätyön suosion taustalla on ajansäästö. Yli tuhannen vastaajan työelämägallupin pohjalta laskettuna etätyö säästää keskimäärin 50 minuuttia vuorokaudessa työmatka-aikaa. Koko kansan tasolla puhutaan valtavasta määrästä tunteja, jotka voi käyttää johonkin muuhun kuin työpaikan ja kodin välillä siirtymiseen.

Korona-aika on piirtänyt etätyön laajuudesta ja suosiosta kuvan, jonka pohjalta voi päätellä etätyön määrän jäävän pysyvästi pandemiaa edeltänyttä tasoa korkeammalle.

Monen arjen kokemus on, että etätyöskentely on tehokkaampaa kuin lähityö. Kotikonttorilla on vähemmän kontakteja ja keskeytyksiä.

Hiljaisessa puurtamisessa on myös etätyön kipupiste. Kun spontaani ajatusten vaihto ja ideoiden kehittely jäävät vähemmälle, työyhteisö voi menettää jotain oleellista. Niin paljon kuin etätyövälineet ovatkin kehittyneet, aiheesta toiseen poukkoilevaan puheensorinaan ne soveltuvat huonosti.

Moni etätyöläinen kaipaa työpaikan kohtaamisia.

Rokotuskattavuuden noustessa työyhteisöissä mietitään, millaisilla pelisäännöillä työntekoa jatketaan. On selvää, että toimivan ratkaisun löytäminen vaatii vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajien välillä.

Etätyöaika on jo osoittanut, kuinka joustavaa suomalainen työelämä voi olla. Parhaimmillaan etätyöjakso on kasvattanut luottamusta työpaikoilla ja vienyt yhteistä sopimista eteenpäin.