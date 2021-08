EU:n Borrell: Afganistanilaisten evakuoinnit mahdotonta saada päätökseen elokuun loppuun mennessä

Yhdysvaltain ja sen liittolaisten on mahdotonta evakuoida maiden palveluksessa olleet kymmenettuhannet afganistanilaiset työntekijät ja heidän perheensä elokuun loppuun mennessä, sanoo EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell.

Borrell arvioi, että Yhdysvallat saattaakin jatkaa evakuointeja Kabulin kentällä elokuun jälkeen, vaikka se on aiemmin asetettu turvaamisoperaation takarajaksi.

– He voivat muuttaa suunnitelmiaan. He haluavat evakuoida 60 000 ihmistä tästä hetkestä kuun loppuun mennessä. Se on matemaattisesti mahdotonta, Borrell sanoi uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

Borrellin mukaan EU:n evakuointiponnisteluja hankaloittaa tällä hetkellä pääsy lentokentälle, jossa Yhdysvaltain ylläpitämät turvatoimet ovat äärimmäisen tiukat. Borrell kertoo EU:n valittaneen Yhdysvalloille lentokentän pullokaulasta ja toivoneen lisää joustavuutta lentokentällä.

EU:n palkkalistoilla olleista 400 afganistanilaisesta on evakuoitu tähän mennessä 150.

– Olen hyvin tietoinen siitä, että määrä on täysin riittämätön, Borrell sanoi.

EU:n ulkosuhdevastaavan mukaan EU-johtajien on jossain vaiheessa kokoonnuttava huippukokoukseen pohtimaan, miten kaoottiseen tilanteeseen ajauduttiin ja mitkä ovat jäsenmaiden seuraavat askeleet Afganistanin suhteen.

STT

