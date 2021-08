Belgian formulakisan suunnitellusta alusta jo kaksi tuntia, kisajärjestäjät käyvät sääntökirjasta kaikki sivut läpi

Formula ykkösten Belgian gp:n alkamisaikaa ei vieläkään tiedetä. Spa-Francorchamps’n radalla sataa edelleen rajusti, joten turvallisia ajo-oloja ei voida pidon tai näkyvyyden suhteen taata. F1:n kilpailunjohtaja Michael Masin mukaan on mahdollista, ettei kisaa ajeta ollenkaan.

Kisan piti alkaa jo kello 16, mutta kuljettajat päästettiin lämmittelykierrokselle vasta puoli tuntia myöhemmin. Turva-auto ei poistunut radalta lämmittelykierroksen jälkeen, vaan autot kiersivät radan uudelleen turva-auton takana.

Masin mukaan kilpailun maksimaalinen kolmen tunnin kesto on voimassa. Kisan oli tarkoitus olla ohi kello 19 mennessä riippumatta siitä, montako kierrosta on ajettu.

Uusimpien tietojen mukaan kisakello on kuitenkin sääntöjen puitteissa pysäytetty yhden tunnin kohdalle, joten maksimikestosta on jäljellä vielä kaksi tuntia. Kisajärjestäjät haluavat vähintään tunnin mittaisen kilpailun. Myöhemmin lasketaan, kuinka monta kierrosta ajassa olisi mahdollista ajaa.

Pisteet puoliksi?

Alkuperäisestä kisapituudesta on tiputettu kierroksia, ja uusi maksimikisamitta olisi 39 kierrosta. Kilpailun MM-pisteet puolitetaan, mikäli kisasta ajetaan alle 75 prosenttia. Edellisen kerran F1-kisan pisteet on puolitettu monsuunisateista tunnetussa vuoden 2009 Malesian gp:ssä.

Ennen lämmittelykierroksia Red Bullin Sergio Perez kolaroi autonsa kisaan valmistavalla kierroksilla. Red Bull ilmoitti, ettei ehdi korjata vaurioitunutta autoa kisan alkuun mennessä, mutta kisan viivästyttyä tilanne on muuttunut. Red Bull on saanut Perezin auton korjattua, ja kilpailunjohtaja Masi on vahvistanut, että Perez saa osallistua kilpailuun, mikäli sellainen ajetaan. Perez lähtisi kisaan Alfa Romeon Kimi Räikkösen tavoin varikkosuoralta.

McLaren parsi Norrisin auton kasaan

Eilen formula ykkösten Belgian gp:n aika-ajoissa rajun kolarin ajanut McLarenin Lando Norris pystyy osallistumaan kilpailuun, jos kilpailu ajetaan. Kättään pidellen autostaan noussut brittikuljettaja vietti lauantai-illan sairaalassa, mutta on saanut luvan ajaa kilpaa.

– Oloni on hyvä, mutta on se ollut parempikin. Olen vähän mustelmilla, koska olihan se aika iso osuma ja koko vartaloni heilahti. Haluan päästä takaisin radalle, koska ajoni ei päättynyt niin kuin olisin halunnut, Norris sanoi formula ykkösten verkkosivuilla aiemmin tänään.

Norris menetti sateen yllyttyä autonsa hallinnan kuuluisan Eau Rouge -mutkan jälkeen ja ajautui rataa reunustavaa kaidetta päin. Kaidetta vasten nojannut rengasvalli otti vastaan kuljettajan hallinnasta karanneen auton, mutta britin McLaren hajosi luonnollisesti ajokelvottomaan kuntoon.

McLaren-tallin mekaanikot ovat kuitenkin onnistuneet parsimaan britin auton siihen kuntoon, että sillä voi kisata. Kaiken lisäksi auton alusta säilyi koskemattomana, joten McLaren välttyi suurimmilta rangaistuksilta.

– Olemme päättäneet vaihtaa vaihdelaatikon ja ottaa vastaan viiden lähtöruudun rangaistuksen, McLarenilta kerrottiin.

Bottas nousi sijan

Norris ajoi kolarinsa aika-ajojen päätösosion ensihetkillä, joten hän ei ehtinyt saada vertailukelpoista aikaa ja sijoittui kymmenenneksi. Norris oli kuitenkin jo määrätty yhdeksänteen ruutuun, koska Mercedeksen Valtteri Bottas kärsii sunnuntain kisaan viiden lähtöruudun rangaistuksen Unkarin gp:n joukkokolarin aiheuttamisesta.

Norrisin rangaistuksen myötä hänen lähtöruutunsa muuttui yhdeksännestä 14:nneksi. Kahdeksannelta sijalta 13:nneksi pudonnut Bottas taas nousi McLaren-kuljettajan lähtöruuturangaistuksen takia 12:nneksi.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen lähtee kilpailuun puolestaan varikolta. F1-toimittaja Chris Medlandtviittasi, että Alfa Romeo on päättänyt tehdä muutoksia Räikkösen auton takasiiven asetuksiin. Span radalla on sunnuntaina todella tuulinen keli. Räikkösen lähtöruutu olisi ollut 18:s.

https://www.formula1.com/en/latest/article.breaking-norris-to-take-5-place-grid-penalty-at-spa-as-mclaren-confirm.7Lmt11rPwCvNiCKNm9LcgP.html

https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1431943982041518083

Antti Salmensaari

STT

