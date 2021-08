G7-maat kookoontuvat käsittelemään Afganistanin kriisiytynyttä tilannetta

Suurista kansantalouksista koostuva G7-ryhmä kokoontuu käsittelemään Afganistanin sekasortoista tilannetta ensi viikolla, kertoo Britannian pääministeri Boris Johnson.

Britannian lisäksi muun muassa Yhdysvaltojen, Ranskan, Saksan, Japanin ja EU:n edustuksen käsittävä ryhmä kokoontuu virtuaalisesti tiistaina.

Johnson sanoi Twitterissä, että kansainvälisen yhteisön on toimittava yhdessä evakuointien varmistamiseksi, afganistanilaisten tukemiseksi ja humanitaarisen kriisin välttämiseksi.

Ääriliike Taleban on ottanut Afganistanin hallintaansa. Viime viikonvaihteessa Taleban-joukot valtasivat pääkaupunki Kabulin.

G7-ryhmä on kehottanut Talebania tarjoamaan turvallista poistumista kaikille Afganistanista pois pyrkiville. G7-ryhmän ulkoministerit sanoivat aiemmin tällä viikolla antamassaan lausunnossa, että maat yrittävät kaikkensa evakuoidakseen haavoittuvaisia ihmisiä pääkaupunki Kabulin lentokentältä.

Kokouksen asialistalla uskotaan olevan ainakin keskustelu Yhdysvaltojen turvaamisoperaation päättymisen aikataulusta. Yhdysvallat on ilmoittanut vetäytyvänsä Afganistanista elokuun loppuun mennessä.

Yhdysvalloilla on keskeinen rooli evakuoinneissa, sillä tuhannet yhdysvaltalaissotilaat turvaavat tällä hetkellä Kabulin lentokenttää ja sieltä tehtävää evakuointioperaatiota. Yhdysvaltojen liittolaismaat, kuten Britannia, ovat tukeneet ajatusta aikataulun takarajan venyttämisestä.

