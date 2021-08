G7-maiden johtajien on määrä käsitellä Afganistanin tilannetta kokouksessaan – Bidenilta odotetaan päätöstä Afganistanin evakuointien mahdollisesta pitkittämisestä

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin odotetaan tekevän päätös Afganistanista tehtyjen evakuointien mahdollisesta pitkittämisestä lähipäivinä. Presidentti on alun perin asettanut yhdysvaltalaisjoukkojen Afganistanista vetäytymisen takarajan elokuun 31. päivään.

Uutistoimisto Reuters kertoi hallintolähteeseensä viitaten, että päätös voi tulla jo tiistain aikana.

Britannia, Ranska ja Saksa haluavat jatkaa Kabulin lentokentän aukioloa elokuun lopun jälkeenkin. Näistä Britannia ilmoitti maanantaina, että se aikoo kehottaa G7-maiden johtajien kokouksessa Bidenia pitämään yhdysvaltalaisjoukkoja Kabulin lentokentällä vielä takarajaksi asetetun elokuun lopun jälkeenkin.

G7-maiden johtajien on määrä käsitellä Afganistanin tilannetta etäyhteyksin järjestettävässä kokouksessaan tiistaina.

Suomen aikaa iltakymmeneen mennessä Yhdysvallat oli edellisen 12 tunnin aikana evakuoinut Hamid Karzain kansainväliseltä lentokentältä noin 10 900 ihmistä. Kaikkiaan yhdysvaltalaislennoilla on viety Afganistanista heinäkuusta lähtien 53 000 ihmistä.

Näistä 48 000 on evakuoitu sen jälkeen, kun ilmasiltaoperaatiot kiihtyivät Talebanin marssittua pääkaupunki Kabuliin kuun puolivälissä.

Evakuointilennoilla kolme synnytystä

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan kaikkiaan kolme Afganistanista pakenevaa naista on synnyttänyt Yhdysvaltain sotilaskoneissa evakuoinnin aikana. Näistä yhdestä oli kerrottu jo aiemmin tviitissä.

Synnytyksistä kertoi maanantaina kenraali Stephen Lyons Yhdysvaltain puolustusministeriön päämajassa Pentagonissa. Lyons johtaa Yhdysvaltain asevoimien maailmanlaajuisia kuljetusoperaatioita.

Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja John Kirby on kertonut evakuoitujen joukossa olleen tuhansia Yhdysvaltain kansalaisia sekä tuhansia yhdysvaltalaisjoukoille työskennelleitä afganistanilaisia, jotka ovat hakeneet tai saaneet erityisviisumit.

Lisäksi joukossa on ollut Kirbyn mukaan afganistanilaisia, joiden koetaan olevan erityisessä vaarassa, koska he tekevät töitä esimerkiksi kansalaisjärjestöissä tai mediasektorilla.

Kirbyn mukaan tavoitteena on saada Yhdysvaltain evakuointioperaatiot tehtyä Bidenin asettamaan takarajaan mennessä.

Päättäjät pyytävät Bidenia kunnioittamaan lupauksia

Maailman johtajien lisäksi jatkoaikaa evakuoinneille toivovat muun muassa yhdysvaltalaispäättäjät ja kansalaisjärjestöt.

Yhdysvalloissa demokraattien kongressiedustaja Susan Wild jakoi Twitterissä hänen ja 14 kollegansa allekirjoittaman kirjeen. Päättäjät pyytävät Bidenia kunnioittamaan lupauksia evakuoida yhdysvaltalaiset sekä maan afganistanilaiset liittolaiset, vaikka tämä tarkoittaisi takarajan lykkäämistä. Kirjeen allekirjoittaneiden joukossa on niin demokraatteja kuin republikaanejakin.

Ihmisoikeusjärjestöt Human Rights Watch, Amnesty USA ja monet muut kansalaisjärjestöt julkaisivat niin ikään yhteisen kirjeen, jossa järjestöt pyytävät Bidenia lykkäämään evakuointien takarajaa.

Kirjeessä järjestöt pyytävät presidenttiä pitämään yhdysvaltalaisjoukot maassa niin pitkään, että kaikkein haavoittuvimmassa tilassa olevat afganistanilaiset on saatu turvallisesti maasta.

Ääriliike Taleban varoitti maanantaina ”seurauksista”, jos Yhdysvallat ja sen liittolaiset pidentävät läsnäoloaan Afganistanissa.

– Jos Yhdysvallat tai Britannia aikoo tavoitella lisäaikaa evakuoinneille — vastaus on ei. Muussa tapauksessa tulee seurauksia, sanoi Talebanin edustaja Suhail ShaheenSky Newsille.

Afganistanista voi alkaa loppua ruoka jo ensi kuussa

YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman (WFP) mukaan Afganistanista voi alkaa loppua ruoka jo syyskuussa, kertoo brittilehti Guardian.

WFP kertoi maanantaina, että lentokentän sulkeminen kaupallisilta lennoilta on johtanut toimitusten viivästymiseen. Äärijärjestö Talebanin tekemän vallankaappauksen ohella Afganistanin elintarviketilannetta heikentää kuivuus. Maassa on meneillään toinen kova kuivuusjakso kolmen vuoden sisään.

Teitse ruokaa maahan tuova järjestö on saanut tehtyä toimituksia neljän eri reitin kautta. Järjestön Afganistanin apulaisjohtaja Andrew Patterson kertoi WFP:n kuljettavan ruokaa humanitääristen ylityspaikkojen kautta Uzbekistanista, Pakistanista ja Turkmenistanista.

Talven lähestyessä monet tiet Afganistanissa ovat pian lumen peitossa. Pattersonin mukaan ruoka pitää saada varastoihin, joista se voidaan jakaa eteenpäin.

Patterson kertoo järjestön tuoneen maahan tähän mennessä 20 000 tonnia ruokaa ja tulossa on vielä 7 000 tonnia. Ruokaa tarvitaan hänen mukaansa vielä 54 000 tonnia, että sitä riittäisi joulukuun loppuun saakka. Ruokavarat voivat alkaa hänen mukaansa loppua jo ensi kuun aikana.

WHO:n alueellinen hätätilajohtaja Richard Brennan muistutti evakuointien keskellä Afganistaniin jäävistä.

– Vaikka maailman katseet ovat evakuoitavissa ihmisissä ja lähtevissä koneissa, meidän täytyy saada tarvikkeita auttaaksemme niitä, jotka jäävät jälkeen, hän kirjoitti sähköpostitse lähettämässään lausunnossa Guardianin mukaan.

