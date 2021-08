Ulkoministeri Haavisto: Ensimmäisestä evakuointierästä Afganistanista tehty ratkaisuja

Suomalaisdiplomaattien tilanne Afganistanissa on vaikeasti ennakoitava, sillä Taleban on toimiltaan arvaamaton, sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) lehdistötilaisuudessa.

Maan kiristyvä turvallisuustilanne tekee haastavaksi toteuttaa valtioneuvoston päätöstä taata suomalaisen henkilökunnan ja Suomea avustaneiden afganistanilaisten turvallisuus.

– En perjantaina arvannut, että tilanne eskaloituu näin nopeasti, Haavisto kommentoi tilaisuuden aluksi ja kertoo, että töitä evakuointien ja suojausoperaation eteen on tehty aktiivisesti viime viikosta lähtien ja läpi viikonlopun.

– Voin vannoa, että teemme työtä minuutti minuutilta, että saamme valtioneuvoston päätöksen toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla tässä haastavassa tilanteessa.

Afganistaniin lähetettyjen suomalaisten hän toteaa yhä olevan maassa ja painottaa heidän turvallisuutensa olevan ykkösasia. Ulkoministeriöllä on lähetystön henkilöstön olinpaikoista tieto.

Haaviston mukaan keskusteluja on käyty evakuoimisten logistisista ratkaisuista. Ensimmäisen erän, 130 henkilön osalta on tehty nopeita ratkaisuja, mutta nykyisessä turvallisuustilanteessa on vaikea ennakoida, evakuoidaanko lisää ihmisiä Afganistanista.

Haavisto sanoi, että ulkoministeriö on saanut valtavan määrän yhteydenottoja heiltä, jotka Suomen kanssa ovat tehneet yhteistyötä tai olleet Suomen palkkalistoilla vuosia sitten.

– Valitettavasti tämän hetken tilanteessa meillä on rajoitetut mahdollisuudet tätä suojaa antaa. Uuden johdon tulo maahan tuottaa siirtolaisuutta ja pakolaisuutta niiden piirissä, jotka kokevat tilanteen kannalta turvallisuutensa uhatuksi. Heitä on paljon, Haavisto toteaa.

”Voi olla päivien kysymys, milloin lentoliikenne Kabulin kentälle lakkaa”

Ministeri kehotti maassa matkustavia suomalaisia, jotka eivät ole tehneet matkustusilmoitusta, ottamaan yhteyttä ulkoministeriöön. Ulkoministeriö kehottaa suomalaisia hänen mukaansa poistumaan Afganistanista välittömästi.

Turvallisuussyistä Haavisto ei vastaa kysymykseen, kuinka monta suomalaista Afganistanissa tarkalleen on.

Yhdysvalloilla on Haaviston mukaan vahva ote Kabulin lentokentästä, mutta ihmisten pääsy Kabuliin ja kaupungin sisällä liikkuminen on vaikeutunut, mikä voi vaikuttaa pääsyyn evakuointiin. Sunnuntaina lentokentälle on laskeutunut vielä kaupallisia lentoja.

– Voi olla päivien kysymys, milloin lentoliikenne Kabulin kentälle lakkaa, Haavisto kuitenkin totesi viitaten nopeasti kiristyvään turvallisuustilanteeseen.

Suomeen evakuoitavista 50:n on kerrottu olevan Suomea avustaneita työntekijöitä ja heidän perheidensä jäseniä ja 80:n EU:n ja Naton työntekijöitä perheineen. Yhteensä evakuoidaan 130 ihmistä. Haavisto kertoi perjantaina, että heille myönnetään Suomessa oleskelulupa.

Eevi Heikkinen

STT

