Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo Twitterissä, että suurlähetystön paikalta palkattu henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä on nyt evakuoitu suunnitellusti Afganistanista.

Maanantaina evakuoituihin kuului myös noin 40 henkeä EU-delegaatiosta, Haavisto kertoo tviitissään. Suurin osa evakuoiduista on naisia ja lapsia.

Suomi on evakuoinut Afganistanista kaikkiaan yli 200 ihmistä. Evakuoinnit jatkuvat.

STT

