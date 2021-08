Halikon vastaanottokeskuksen lakkautus toteutuu aikataulussa – ovet säppiin syyskuun viimeisenä päivänä

Halikon vastaanottokeskuksen toiminta loppuu syyskuun viimeisenä päivänä. Lakkauttamispäätöksestä uutisoitiin maaliskuussa, eikä aikatauluun ole tullut muutoksia.

– Meillä on tällä hetkellä enää 10 asukasta. Yksityismajoituksessa on 30 keskuksessa kirjoilla olevaa henkilöä, Turun vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Marita Nikander kertoo.

Kun Maahanmuuttovirasto ilmoitti Märynummella sijaitsevan vastaanottokeskuksen lakkauttamisesta, siellä asui vielä sata henkilöä. Nikander toteaa, että Halikon asukkaat ovat siirtyneet useisiin vastaanottokeskuksiin ympäri Suomea. Lisäksi muutama asukas on siirtynyt yksityismajoitukseen.

– Asiassa kuullaan aina asukasta itseään. Sijoittamispaikkaan vaikuttavat jo olemassa olevat verkostot, kuten tuttavat tai mahdollinen työpaikka. Toki silläkin on merkitystä, missä keskuksissa on tilaa.

– Myös oleskelulupia on myönnetty runsaasti. Tällöin vastaanottokeskuksen asukkaista tulee kuntien asukkaita.

Halikon keskuksessa oli maaliskuussa 25–30 alaikäistä turvapaikanhakijaa.

– Heidät siirrettiin hyvissä ajoin, jotta koulupaikat ja muut käytännön asiat saatiin hoidetuksi, Nikander sanoo.

Vastaanottokeskuksen työntekijävahvuuteen kuuluu 12 henkilöä.

– Osa työllistyy sosiaali- ja terveysalan muihin tehtäviin, osa sitten mahdollisesti jonnekin muualle, Nikander uskoo.

Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä Halikon vastaanottokeskus aloitti toimintansa syksyllä 2015. Keskus oli alun perin 200-paikkainen, mutta jo maaliskuussa 2016 Maahanmuuttovirasto ilmoitti vähentävänsä Halikon paikkamäärää 50:llä. Kesällä 2017 kapasiteetti nostettiin takaisin 200:aan.

Vuodesta 2019 lähtien vastaanottokeskuksia on suljettu tasaiseen tahtiin. Koronapandemia on hidastanut ihmisten liikehdintää entisestään, mikä on myös vähentänyt turvapaikanhakijoiden määrää.

Maahanmuuttovirasto ilmoitti viime vuoden lokakuussa Turun vastaanottokeskuksen alaisuuteen kuuluneen Punkalaitumen keskuksen lakkauttamisesta. Täten Turun vastaanottokeskuksen alueelle jäi vain kaksi toimipistettä: Pansion ja Halikon keskukset.

Halikon vastaanottokeskuksen perustamisvuonna turvapaikkahakemuksia jätettiin ennätysmäärä, 32 477 kappaletta. Viime vuonna luku oli enää kymmenyksen tästä.

Vuonna 2020 Maahanmuuttovirasto lakkautti kymmenen vastaanottokeskusta. Tällä hetkellä vastaanottokeskuksia on 23, mukaan lukien toimintansa päättävät Halikon ja Imatran keskukset.

Enimmillään vastaanottokeskusten määrä oli helmikuussa 2016, jolloin niitä oli 221 kappaletta.